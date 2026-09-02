陽明海運與韓華海洋簽署13,000 TEU級LNG新船建造合約

陽明海運（2609）與韓國韓華海洋公司（下稱「韓華海洋」）2日於陽明海運重慶大樓正式簽署6艘13,000 TEU級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，由陽明海運蔡豐明董事長及韓華海洋金熙喆（Mr. Charles Kim）執行長代表簽署。

此批船舶預計於2028至2029年間陸續交付，可與陽明海運既有萬TEU級船隊搭配，作為越洋航線主力船型，靈活配置於亞洲往返北美東、西岸、南美及地中海等航線，完善全球營運船隊配置，強化核心航線營運優勢，並提升陽明海運低碳船舶比重，突顯綠色競爭優勢。

本次6艘新建全貨櫃輪，每艘裝載量可達13,650個20呎標準貨櫃，採LNG雙燃料及氨燃料預置設計（Ammonia Fuel Ready），以利陽明海運在邁向淨零碳排過渡時期，使用成熟且具經濟性之LNG替代燃料，減少20%之溫室氣體排放，並同步考量氨燃料具備燃燒時完全不產生二氧化碳，可在改造後LNG儲存設施中使用，轉換成本相對較低且供應鏈與基礎設施相對完善等特性，採氨燃料預置設計，以保留陽明海運未來因應日益嚴格之國際船舶溫室氣體減排規範時之彈性。

同時，新船技術規格除採用設計壓力1.0 bar之Type B LNG儲氣槽，強化LNG操作之安全與效率外，更整合船艏節能導風罩（Wind Shield）、節能舵球（Rudder Bulb）、節能預導流裝置（Pre-Swirl Stator）及岸電系統（Shore Power System）等設備，亦涵蓋智慧船舶與資安防護設計，以提升船舶營運效率、安全性及可靠性，有效降低燃油消耗與溫室氣體排放。

陽明海運新世代船舶布建規畫，已自2026年起陸續交付營運，預計在2030年前將有24艘新船投入，其中包含LNG雙燃料船隊18艘（5艘15,500 TEU級、7艘16,000 TEU級及本次6艘13,000 TEU級）與甲醇雙燃料預置8,000 TEU級全貨櫃船6艘。

惟面對全球供應鏈重組及市場環境不確定性，陽明海運以穩健發展貨櫃運輸本業為核心，與全球產業發展保持同步成長，積極推動船隊汰換換新與布局利基市場，並持續納入多元化潔淨能源布局策略，以提升整體運力與營運效能，實踐永續環境與提供客戶提供全面、高效運輸服務之承諾。