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陽明攜手韓華海洋 簽署6艘LNG貨櫃輪建造合約

中央社／ 台北2日電
陽明海運。聯合報系資料照
陽明海運。聯合報系資料照

陽明海運今天宣布，與韓國韓華海洋公司簽署6艘1萬3000 TEU（20呎櫃）級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，預計2028至2029年間陸續交付，新世代船舶布建規畫已自2026年起陸續交付營運，預計在2030年前將有24艘新船投入。

陽明海運透過新聞稿表示，與韓國韓華海洋公司今天在陽明海運重慶大樓簽署6艘1萬3000 TEU（20呎櫃）級LNG雙燃料全貨櫃輪建造合約，由陽明海運董事長蔡豐明及韓華海洋執行長金熙喆（Charles Kim）代表簽署。

陽明指出，這批船舶預計2028至2029年間陸續交付，可與既有萬TEU級船隊搭配，作為越洋航線主力船型，靈活配置於亞洲往返北美東、西岸、南美及地中海等航線，完善全球營運船隊配置，提升陽明海運低碳船舶比重。

陽明說，這次6艘新建全貨櫃輪，每艘裝載量可達1萬3650個20呎標準貨櫃，採LNG雙燃料及氨燃料預置設計（Ammonia Fuel Ready），以利在邁向淨零碳排過渡時期，使用成熟且具經濟性LNG替代燃料，減少20%溫室氣體排放。

陽明表示，同步考量氨燃料具備燃燒時完全不產生二氧化碳，可在改造後LNG儲存設施中使用，轉換成本相對較低且供應鏈與基礎設施相對完善等特性，採氨燃料預置設計，以保留未來因應日益嚴格國際船舶溫室氣體減排規範時的彈性。

陽明指出，新世代船舶布建規畫已自2026年起陸續交付營運，預計在2030年前將有24艘新船投入，包含LNG雙燃料船隊18艘（5艘1萬5500 TEU級、7艘1萬6000 TEU級及本次6艘1萬3000 TEU級）與甲醇雙燃料預置8000 TEU級全貨櫃船6艘。

陽明海運

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