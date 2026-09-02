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台中人太會買！超市營收稱霸6都 全聯、LOPIA和楓康都來開旗艦店

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全聯今年7月在台中東區開出全國最大坪數的超市。圖／台中市政府提供
全聯今年7月在台中東區開出全國最大坪數的超市。圖／台中市政府提供

台中市消費力驚人！財政部最新統計，台中市超市營業額從2018年的181億元，去年增至369億元，8年成長103%，市場規模翻倍，成長率居六都第一。各大零售巨頭紛紛加碼布局，包括「全聯」在東區開全國最大坪數門市、日系超市「LOPIA」持續布局，以及「楓康」超市在烏日店開旗艦店。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕上任後持續推動重大建設、完善交通路網及打造宜居環境，加上人口、生活圈及消費型態轉變，帶動在地消費市場發展，台中超市及超商近年成長亮眼。

張峯源指出，依財政部統計資料，台中市在「人口穩定成長」、「新生活圈帶動零售據點進駐」及「生活消費型態改變」三大動能下，超市營業額8年成長103%，成長率居六都第一；超商近8年也由1465家增至2017家，增加552家，增加數也居六都第一，營業額也由366億元增至512億元、成長39%。

張峯源說明，全聯看準台中車站周邊發展及消費商機，今年7月於東區開設全國最大坪數超市；日系連鎖超市LOPIA持續在台中拓點；楓康超市也在烏日以「店中店」形式攜手日系大創百貨，透過跨品牌合作拓展消費市場，展現零售業者持續布局台中的市場動能。

經發局表示，台中超商增加家數居六都第一從住宅社區到產業園區、商業大樓及校園周邊，超商據點持續擴展，除反映人口及民生消費市場成長，也呈現工商服務業發展及城市生活機能日益完善。

全聯 台中 超市 LOPIA 楓康超市

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