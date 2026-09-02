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開展年底拚40店！SALT&STONE接棒展店主力 上海德州鮮切牛排也要拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
開展餐飲集團董事長邱泰翰2日出席旗下Texas Roadhouse德州鮮切牛排、SALT&STONE進駐大巨蛋遠東Garden City記者會。記者嚴雅芳／攝影
開展餐飲集團董事長邱泰翰2日出席旗下Texas Roadhouse德州鮮切牛排、SALT&STONE進駐大巨蛋遠東Garden City記者會。記者嚴雅芳／攝影

開展（7789）加快展店腳步，旗下Texas Roadhouse德州鮮切牛排、SALT&STONE正式進駐台北大巨蛋遠東Garden City。開展餐飲集團董事長邱泰翰2日表示，目前集團總店數37家，年底目標增至39至40家，未來維持每年新增4至6家店的展店節奏；其中，SALT&STONE將成為接下來展店主力，目前已有3家店，未來一年規劃再開4家，店數將增至7家。

目前開展旗下餐飲版圖涵蓋代理、自有及收購品牌。邱泰翰表示，未來將提高自有品牌比重，其中SALT&STONE是接下來重要展店品牌，目前已確定多個新據點，未來一年規劃再開4家，預計由目前3家增至7家。

SALT&STONE大巨蛋店進駐遠東Garden City 7樓，延續品牌加州風格，並以大片落地窗將台北101及城市景觀納入用餐空間。品牌目前平均客單價約800元出頭，產品以披薩、義大利麵等分享型餐點為核心，不以單一主菜作為主要銷售品項。

同樣進駐大巨蛋的Texas Roadhouse，則推出全球首座「3.0 Urban Style」都會店型，跳脫過往較鮮明的德州西部風格，以深色調、落地窗及都會設計重新詮釋品牌。目前Texas Roadhouse台灣平均客單價約930元，也是集團旗下平均客單價較高的品牌。

海外市場方面，開展持續擴大Texas Roadhouse在中國大陸布局。邱泰翰表示，目前上海已有一家Texas Roadhouse，第二家店預計9月15日開幕。上海首店營運已達8年，早已不是新店蜜月期，但今年業績仍較去年成長約45%，在大眾點評上海牛排品類也經常名列第一或第二。

邱泰翰指出，開展握有Texas Roadhouse華東、華南區域獨家代理權，目前中國大陸僅上海一家店，相較台灣約2,300萬人口已有7家Texas Roadhouse，上海人口超過2,000萬人，目前店數仍少，公司評估上海市場可容納約7至10家，後續仍有相當大的展店空間。

Texas Roadhouse在中國大陸平均客單價約人民幣220元，定價略高於台灣市場。邱泰翰認為，雖然中國大陸牛肉成本較高，但以當地市場來看，Texas Roadhouse仍建立「超值」的品牌印象，加上品牌在出餐速度及翻桌效率等營運環節具優勢，因此看好後續發展。

至於華南市場，開展目前仍採取一步一步推進的策略，將優先把上海市場做出規模，再評估進軍深圳等城市。由於集團在香港已有營運團隊，未來若進一步布局深圳，也具備由香港團隊支援的條件。

在品牌策略上，開展未來也將降低對新增代理品牌的依賴。邱泰翰表示，短期內代理品牌將維持現有兩個，暫不積極增加新的代理品牌，未來品牌版圖將以自創、收購及合資等方式擴充，也不排除尋找台灣市場營運表現不錯的餐飲品牌進行收購。

牛排 上海 餐飲

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