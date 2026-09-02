三陽SYM 8月市占48.6%稱霸市場 迪爵、JET 雙車系撐盤

台灣機車市場競爭升溫，三陽工業（2206）機車品牌SYM 8月持續展現龍頭氣勢，單月掛牌2萬9,228台，市占率達48.6%，大幅領先光陽、山葉及Gogoro；累計前八月總市場規模達49萬4,422台，三陽累計銷售21萬8,949台、市占44.3%，同樣穩居市場第一，顯示在產品競爭力與行銷策略雙軌推動下，市場領先優勢持續鞏固。

8月機車市場總銷量達6萬101台，其中光陽銷售1萬4,117台、市占23.5%，山葉銷售1萬257台、市占17.1%，Gogoro則銷售2,248台、市占3.7%。累計前八月，光陽銷售12萬5,397台、市占25.4%，山葉9萬3,431台、市占18.9%，Gogoro銷售2萬2,432台、市占4.5%。

三陽近期持續透過新車上市強化產品陣容，7月中旬推出的JET SL、SL+競能電驅版，搭載全新ZRSG 3.0電驅系統及動力配置，進一步強化性能與操控表現，上市後快速拉升市場聲量。8月JET車系合計銷售7,871台，成為三陽運動型機車市場的重要成長支柱。

國民車市場則由迪爵車系扮演主力。三陽推出全新迪爵125電驅升級版，導入EnMIS省油科技及ZRSG 3.0電驅系統，搭配4月上市的2026年式迪爵125，形成完整產品布局。8月迪爵車系合計銷售1萬497台，持續蟬聯全台機車單一車系銷售冠軍，成為三陽穩住市場基本盤的重要產品。

除迪爵、JET兩大主力車系外，三陽也持續擴充運動及風格車款布局，其中MMBCU 8月單月銷售1,456台，加上運動旗艦DRG二代，以及CLBCU、Fiddle等車系，涵蓋不同消費族群與使用需求，形成多元產品組合。

法人表示，台灣機車市場產品競爭已從單純價格戰，逐步轉向性能、節能、科技與品牌等綜合競爭。三陽近期積極將電驅科技導入主力車款，同時透過新車推出及購車方案降低消費者入手門檻，有助於維持產品熱度與市場占有率。

展望後市，三陽將持續以產品創新、科技升級及多元車型布局為主要策略，從國民車、運動車款到風格車系全面布局，並搭配彈性購車方案，持續搶攻不同消費族群，力拚全年市場龍頭地位。