快訊

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

京華城案二審柯文哲9月8日將出庭 高院先處理黃景茂是否延長限制出境

Joeman爆感情風暴後持續神隱 經紀人證實「不飛美國」缺席蘋果發表會

聽新聞
0:00 / 0:00

三陽SYM 8月市占48.6%稱霸市場 迪爵、JET 雙車系撐盤

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽8月市占48.6%稱霸機車市場。圖為三陽董事長吳清源。聯合報系資料照
三陽8月市占48.6%稱霸機車市場。圖為三陽董事長吳清源。聯合報系資料照

台灣機車市場競爭升溫，三陽工業（2206）機車品牌SYM 8月持續展現龍頭氣勢，單月掛牌2萬9,228台，市占率達48.6%，大幅領先光陽、山葉及Gogoro；累計前八月總市場規模達49萬4,422台，三陽累計銷售21萬8,949台、市占44.3%，同樣穩居市場第一，顯示在產品競爭力與行銷策略雙軌推動下，市場領先優勢持續鞏固。

8月機車市場總銷量達6萬101台，其中光陽銷售1萬4,117台、市占23.5%，山葉銷售1萬257台、市占17.1%，Gogoro則銷售2,248台、市占3.7%。累計前八月，光陽銷售12萬5,397台、市占25.4%，山葉9萬3,431台、市占18.9%，Gogoro銷售2萬2,432台、市占4.5%。

三陽近期持續透過新車上市強化產品陣容，7月中旬推出的JET SL、SL+競能電驅版，搭載全新ZRSG 3.0電驅系統及動力配置，進一步強化性能與操控表現，上市後快速拉升市場聲量。8月JET車系合計銷售7,871台，成為三陽運動型機車市場的重要成長支柱。

國民車市場則由迪爵車系扮演主力。三陽推出全新迪爵125電驅升級版，導入EnMIS省油科技及ZRSG 3.0電驅系統，搭配4月上市的2026年式迪爵125，形成完整產品布局。8月迪爵車系合計銷售1萬497台，持續蟬聯全台機車單一車系銷售冠軍，成為三陽穩住市場基本盤的重要產品。

除迪爵、JET兩大主力車系外，三陽也持續擴充運動及風格車款布局，其中MMBCU 8月單月銷售1,456台，加上運動旗艦DRG二代，以及CLBCU、Fiddle等車系，涵蓋不同消費族群與使用需求，形成多元產品組合。

法人表示，台灣機車市場產品競爭已從單純價格戰，逐步轉向性能、節能、科技與品牌等綜合競爭。三陽近期積極將電驅科技導入主力車款，同時透過新車推出及購車方案降低消費者入手門檻，有助於維持產品熱度與市場占有率。

展望後市，三陽將持續以產品創新、科技升級及多元車型布局為主要策略，從國民車、運動車款到風格車系全面布局，並搭配彈性購車方案，持續搶攻不同消費族群，力拚全年市場龍頭地位。

SYM 三陽 機車 光陽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

8月新車掛牌數達2.9萬輛優於預期 進口車市占率升至52%

iPhone 18系列新機登場倒數 舊機出清狂降…撿便宜現在買這款最划算

8月國內新車掛數優於預期 分析師看好和泰車、汎德等營運後市

一萬元當 SpaceX、輝達、台積電股東 國內首檔聚焦算力ETF 009827掛牌

相關新聞

三陽SYM 8月市占48.6%稱霸市場 迪爵、JET 雙車系撐盤

台灣機車市場競爭升溫，三陽工業（2206）機車品牌SYM 8月持續展現龍頭氣勢，單月掛牌2萬9,228台，市占率達48.6%，大幅領先光陽、山葉及Gogoro；累計前八月總市場規模達49萬4,422台，三陽累計銷售21萬8,949台、市占44.3%，同樣穩居市場第一，顯示在產品競爭力與行銷策略雙軌推動下，市場領先優勢持續鞏固。

遠雄建設深耕楠梓 遠雄一靚、遠雄蘴靚雙案總銷逾百億元

看好北高雄長期發展潛力，遠雄建設深耕楠梓，以總銷逾百億元的雙案規模，建構北高雄雙核心生活版圖，二大代表作品「遠雄一靚」與「遠雄蘴靚」都坐擁大基地、低密度開發與高綠覆規劃，受到購屋者青睞，展現居住價值升級的品牌實力。

搶攻商機！麗晶之夜今晚拚一夜經濟 鎖定二代客群頂級珠寶日常穿搭

麗晶精品搶攻二代商機，年度最大精品銷售檔期「2026麗晶之夜」2日晚間登場，瞄準新世代高端客群消費習慣轉變，頂級珠寶不再只是「收藏品」，更強調設計感與日常穿搭，帶動精品消費年輕化。麗晶精品預期本次檔期銷售可望成長10%至15%，銷售金額挑戰10億元。

信義房屋45周年運動會董總領跑 創辦人周俊吉：保持以人為本初心

信義企業集團2日舉辦45周年運動會，以「信任相伴，圓夢同行」為主題，由董事長周耕宇、總經理陳麗心率集團主管與國內同仁同場競賽，展現45年「以人為本」精神，共迎下一個永續里程碑。

6億珠寶齊聚麗晶 晶華總經理吳偉正揭搶高端客三大策略

麗晶精品搶攻高端消費市場，持續擴充精品與餐飲陣容。台北晶華酒店總經理吳偉正2日表示，面對電商、海外購物日益便利，高端消費市場結構已經改變，麗晶精品目前從品牌、餐飲及服務三大面向著手，分別創造消費者「前來、停留及再次消費」的理由；繼去年底勞力士開幕後，近期也有新品牌加入及既有品牌改裝，9月中旬還將迎來全新餐廳SAAKA。

麗晶之夜登場！麗晶精品今年營收拚破90億元 明年有望攻百億元

年度精品盛會「2026麗晶之夜」2日晚間於台北晶華酒店登場，今年集結四大頂級珠寶品牌、總價值逾6億元高級珠寶。台北晶華酒店總經理吳偉正表示，麗晶精品今年1至8月業績年增18%，全年有望突破90億元，若延續目前成長趨勢，市場推估明年有望進一步跨越百億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。