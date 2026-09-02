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遠雄建設深耕楠梓 遠雄一靚、遠雄蘴靚雙案總銷逾百億元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
遠雄建設深耕楠梓，「遠雄一靚」、「遠雄蘴靚」雙案總銷逾百億。圖／遠雄提供
遠雄建設深耕楠梓，「遠雄一靚」、「遠雄蘴靚」雙案總銷逾百億。圖／遠雄提供

看好北高雄長期發展潛力，遠雄建設深耕楠梓，以總銷逾百億元的雙案規模，建構北高雄雙核心生活版圖，二大代表作品「遠雄一靚」與「遠雄蘴靚」都坐擁大基地、低密度開發與高綠覆規劃，受到購屋者青睞，展現居住價值升級的品牌實力。

遠雄房地產行銷副總楊士瑩指出，坐落高大特區核心的「遠雄一靚」，基地位於藍田路、藍昌路生活圈，鄰近家樂福商圈，兼具成熟生活機能與優質居住環境。全案基地約2,432坪，保留逾1,700坪綠地及退縮空間，建蔽率僅約29%，規劃4棟建築、466戶，以2至3房產品為主，滿足科技新貴及家庭客層居住需求。

建築以「引綠入室」為設計理念，透過大面開窗、景觀庭園及水景設計，將自然光與綠意延伸至室內空間；20米退縮迎賓廣場搭配Villa風格泳池、戶外泳池及兒童戲水池等休閒設施，打造兼具低密度、高綠覆與度假氛圍的宜居住宅，提供科技家庭舒適自在的生活環境。

另「遠雄蘴靚」3,795坪大基地，百米面寬、規劃0店面純住社區，打造四棟建築，以1-3房產品為主，有82%超高綠覆率，建築採被動式設計，透過座向及日照，將自然引進生活，風光水綠豐盈其中，更保留2,800坪綠園空間，具備更自然、更安心、更餘裕的生活宜居建築。

南科楠梓園區以先進製程為核心，並積極引進半導體材料、設備、關鍵零組件、IC設計及先進封裝等上下游產業，逐步建構完整的半導體供應鏈，朝南台灣科技S廊帶核心發展。

隨著台積電2奈米廠陸續量產、日月光等國際大廠持續加碼投資，北高雄正迎來前所未有的產業升級契機。科技聚落快速成形，不僅帶動高薪就業與人口移入，更推升交通建設、商業機能與生活品質全面升級，讓楠梓轉型為兼具產業實力、城市機能與宜居價值的科技新富聚落。

遠雄建設深耕楠梓，「遠雄一靚」、「遠雄蘴靚」雙案總銷逾百億。圖／遠雄提供
遠雄建設深耕楠梓，「遠雄一靚」、「遠雄蘴靚」雙案總銷逾百億。圖／遠雄提供

遠雄建設深耕楠梓，「遠雄一靚」、「遠雄蘴靚」雙案總銷逾百億。圖／遠雄提供
遠雄建設深耕楠梓，「遠雄一靚」、「遠雄蘴靚」雙案總銷逾百億。圖／遠雄提供

楠梓 遠雄 高雄

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