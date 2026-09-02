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「清景麟國家公園」重金舉辦演唱會 邀請本土天團玖壹壹登台

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。圖／清景麟提供
「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。圖／清景麟提供

「清景麟國家公園」落成，迎來全數交屋的里程碑，清景麟集團斥資重金，將於9月11日盛大舉辦「嗨翻小港 911榮耀國家公園」演唱會，活動特別邀請本土天團「玖壹壹」登台，預計將吸引逾3,000人一同擠爆小港森林公園，為新社區獻上安居祝福。

清景麟總經理蔣恩平指出，「國家公園」交屋盛會，是集團展現社區總體營造決心的具體實踐。9月11日當天除了晚間的重頭戲演唱會，白天更針對住戶及VIP精心策劃「公設巡禮」，清景麟集團期望透過專屬活動，引導住戶實際使用各項設施，徹底打破市場上「公設往往淪為擺設」的刻板印象，讓空間真正發揮功效，成為凝聚社區交流的核心樞紐。

蔣恩平表示，「清景麟國家公園」座落於三萬坪小港森林公園第一排，坐擁得天獨厚的綠意空間，更大的企圖心，是將國際級會所規格移植社區，完美勾勒出住戶「早、中、晚」的頂級生活輪廓：晨間於配備「健身界法拉利」Technogym器材的健身房喚醒活力；午間與午後步入與「蔦屋書店」（TSUTAYA BOOKSTORE）合作的閱讀室沉澱思緒，或在湛藍渡假泳池畔與私家中庭享受悠閒；晚間於台南晶英酒店合作的專屬「鐵板燒室」品嚐私廚手藝；夜深時則移步「運動酒吧」獨享微醺。

這些過去需至五星級飯店才能擁有的尊榮享受，如今皆是款待自己與親友的優雅日常，「清景麟國家公園」期盼以國際最高標準，精準款待每一位住戶的身心，以頂級居住體驗與廣闊綠海，真正落實成為「小港的驕傲」。

「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。圖／清景麟提供
「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。圖／清景麟提供

「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。清景麟／提供
「清景麟國家公園」重金舉辦「嗨翻小港911榮耀國家公園」演唱會。清景麟／提供

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