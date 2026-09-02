搶攻商機！麗晶之夜今晚拚一夜經濟 鎖定二代客群頂級珠寶日常穿搭

麗晶精品搶攻二代商機，年度最大精品銷售檔期「2026麗晶之夜」2日晚間登場，瞄準新世代高端客群消費習慣轉變，頂級珠寶不再只是「收藏品」，更強調設計感與日常穿搭，帶動精品消費年輕化。麗晶精品預期本次檔期銷售可望成長10%至15%，銷售金額挑戰10億元。

麗晶精品表示，近年二代逐漸成為高端精品消費的重要客群，相較上一世代著重珠寶的稀有性與收藏價值，新世代消費者更重視作品設計、個人風格及實際穿搭，因此今年「麗晶之夜」特別挑選兼具收藏價值與時尚性的珠寶作品，希望讓頂級珠寶從保值、收藏，進一步走入日常生活。

此次「麗晶之夜」集結HAUMET、DAMIANI、CINDY CHAO與HARRY WINSTON四大頂級珠寶品牌，展出逾6億元高級珠寶，包括全球唯一、全台唯一及年度限量作品，透過模特兒實際佩戴展示，讓貴賓直接感受珠寶與服飾造型搭配的效果。

在消費市場方面，麗晶精品今年業績同樣維持成長，即使國人出國旅遊熱度不減，高端精品消費仍展現韌性，全年銷售額預估可達90億元、年增18%。業者看好下半年精品消費旺季，二代客群崛起也將成為推升高端珠寶市場的重要動能。

今年麗晶之夜以「The Golden Age 黃金年代」為主題，從1920年代Art Deco美學汲取靈感，結合金色光影、幾何線條及270度沉浸式環景影像，打造精品、時尚與餐飲跨界的沉浸式體驗。

除頂級珠寶外，今天的晚宴也首度集結麗晶精品旗下四間餐廳主廚及晶華酒店點心房，推出五道料理星級饗宴；預計9月中旬開幕的全新餐廳SAAKA，也在活動中提前曝光，進一步將精品消費從商品延伸至餐飲與生活體驗。

高端消費市場迎接秋季購物旺季，百萬消費再送集團環遊住宿券，隨著「麗晶之夜」登場，麗晶精品年度「黃金周購物禮遇」也同步展開，即日起至9月14日推出年度購物回饋，其中，消費滿100萬元除享有購物回饋，再加贈「晶華店集團避住宿券」。

台北晶華酒店總經理吳偉正認為，新世代消費者更重視作品設計、個人風格及實際穿搭。記者黃淑惠／攝影

麗晶精品搶攻二代商機「2026麗晶之夜」2日晚間登場。記者黃淑惠／攝影