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信義房屋45周年運動會董總領跑 創辦人周俊吉：保持以人為本初心

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義企業集團2日舉辦45周年運動會，由董事長周耕宇(中)帶領集團一級主管領跑揭開序幕。圖／信義企業集團提供
信義企業集團2日舉辦45周年運動會，由董事長周耕宇(中)帶領集團一級主管領跑揭開序幕。圖／信義企業集團提供

信義企業集團2日舉辦45周年運動會，以「信任相伴，圓夢同行」為主題，由董事長周耕宇、總經理陳麗心率集團主管與國內同仁同場競賽，展現45年「以人為本」精神，共迎下一個永續里程碑。

信義企業集團表示，運動會在公司各團隊以創意造型入場揭開序幕，象徵同仁的投入與創意；現場更邀請兒童舞團與當紅啦啦隊員帶領全場帶操提振士氣。比賽由董事長周耕宇、總經理陳麗心帶領集團一級主管領跑，現場更有包含田徑、電競，以及戰鬥陀螺、睡眠比賽等趣味兼具的創意競賽。

運動場上跨部門、跨世代同仁攜手拚搏與歡呼應援，場面熱烈溫馨，正是集團45年來靠團隊共同努力的真實縮影。

信義企業集團創辦人周俊吉勉勵各位運動員，「感謝夥伴45年來的努力，信義逐步實現改善產業的初衷，成為台灣公司治理與永續經營的典範。期許大家持續保持初心、共同努力，攜手創造共好未來」。

信義房屋董事長周耕宇則表示，看到當年基層夥伴如今成為主管並帶領新同仁，深刻體會企業傳承與永續的意義。為讓全員參與，國內門市特地公休，除了規劃電競、戰鬥陀螺與具跨性別友善特性的匹克球外，還設計了特別睡眠比賽，強調修復與健康的重視。我們2030年願景，將以「企業倫理共創永續好生活，成就世界級服務」為願景持續前行。

作為產業永續先行者，信義企業集團45年間持續帶動房仲業革新：早期在產業秩序尚未建立之際，便率先推動「不動產說明書」，開創先河保障消費者權益；人才培育上堅持「以人為本」，提供全方位照顧與多元職涯管道。

社會回饋方面，信義企業集團長期推動「社區一家」計畫，將資源挹注至社會最小單元，促進在地凝聚力。信義房屋從早期個人服務型態發展至如今集團規模，始終期許發揮示範效應，鼓勵更多同行者在誠信與永續的道路上並肩前行。

參加大隊接力及200公尺田徑賽的東寧店業務楊凱喬表示，「 今年是信義房屋45周年，很難得公司再次舉辦大型運動會。這不只是一次比賽，更是和夥伴一起為團隊努力的機會，為了這次比賽，我也從體脂23%降至16%，希望在賽場上全力以赴，也將團隊合作與堅持的精神帶回工作，持續用專業與真誠服務客戶」。

除了經營理念的實踐，信義房屋亦將企業精神延伸至體育支持與健康生活。公司內部設有自行車、登山及各類球類社團，並定期舉辦全台壘球賽，打造健康的幸福企業環境。

信義企業集團本次運動會特別邀請亞運國手王齊麟、林昀儒、林郁婷等頂尖運動員加油打氣，傳遞正向能量，展現企業對體育賽事與健康文化的長遠支持。

信義企業集團指出，站在45周年的新起點，集團將持續深化人才培育與永續治理，把運動場上的合作精神與品牌信任，轉化為迎向下一個45年的堅實力量。

信義企業集團2日舉辦45周年運動會，以「信任相伴，圓夢同行」為主題，信義企業集團創辦人周俊吉(第一排中)更親自出席、勉勵同仁，「感謝夥伴45年來的努力，信義逐步實現改善產業的初衷，成為台灣公司治理與永續經營的典範。期許同仁持續保持「以人為本」的精神和初心、共同努力，攜手創造共好未來。圖／信義企業集團提供
信義企業集團2日舉辦45周年運動會，以「信任相伴，圓夢同行」為主題，信義企業集團創辦人周俊吉(第一排中)更親自出席、勉勵同仁，「感謝夥伴45年來的努力，信義逐步實現改善產業的初衷，成為台灣公司治理與永續經營的典範。期許同仁持續保持「以人為本」的精神和初心、共同努力，攜手創造共好未來。圖／信義企業集團提供

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