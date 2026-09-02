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6億珠寶齊聚麗晶 晶華總經理吳偉正揭搶高端客三大策略

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北晶華酒店總經理吳偉正2日出席「2026麗晶之夜」，表示面對高端消費結構改變，麗晶精品將透過品牌、餐飲及服務三大面向，創造消費者前來、停留及再次消費的理由。記者嚴雅芳／攝影
台北晶華酒店總經理吳偉正2日出席「2026麗晶之夜」，表示面對高端消費結構改變，麗晶精品將透過品牌、餐飲及服務三大面向，創造消費者前來、停留及再次消費的理由。記者嚴雅芳／攝影

麗晶精品搶攻高端消費市場，持續擴充精品與餐飲陣容。台北晶華酒店總經理吳偉正2日表示，面對電商、海外購物日益便利，高端消費市場結構已經改變，麗晶精品目前從品牌、餐飲及服務三大面向著手，分別創造消費者「前來、停留及再次消費」的理由；繼去年底勞力士開幕後，近期也有新品牌加入及既有品牌改裝，9月中旬還將迎來全新餐廳SAAKA。

麗晶精品今日晚間舉辦年度「麗晶之夜」，集結CHAUMET、DAMIANI、CINDY CHAO與HARRY WINSTON四大頂級珠寶品牌，展出總價值逾6億元高級珠寶，包括全球唯一、全台唯一及年度限量作品，共吸引170位貴賓參與。

吳偉正表示，近年高端市場消費結構持續改變，電商與海外購物都愈來愈便利，因此實體商場必須思考，如何提供更完整的消費體驗。他認為，麗晶精品目前的經營可以歸納為三個方向，首先是透過品牌組合，創造消費者「前來的理由」。

在品牌布局方面，麗晶精品去年底開出勞力士，近期持續有新品牌進駐及既有品牌完成改裝，希望藉由不同品牌組合，提供不同世代及不同客群更多選擇。

第二個方向則是以餐飲創造消費者「停留下來的理由」。吳偉正指出，餐飲可以延長消費者停留商場的時間，有些客人因為到麗晶精品而用餐，也有消費者因為前來用餐，再重新接觸麗晶精品。

其中，由MMHG與曾獲亞洲50大餐廳第一名主廚共同打造的新餐廳SAAKA，預計9月中旬開幕，定位為Modern Thai Casual Fine Dining。此次「麗晶之夜」也提前端出SAAKA料理，讓新品牌在正式開幕前搶先曝光。

麗晶精品目前餐飲陣容包括米其林一星餐廳IMPROMPTU、CIRCUM-，以及源自大阪米其林一星姊妹店、獲台灣米其林餐盤推薦的FUMÉE等，隨SAAKA加入，餐飲版圖將進一步擴大。

至於第三個方向，則是透過服務創造消費者「下一次再回來的理由」。吳偉正表示，服務並不是比較誰能做得更多，而是理解客人需要什麼，進一步滿足需求、打造更完整的消費體驗。

今年「麗晶之夜」以「The Golden Age黃金年代」為主題，除了逾6億元高級珠寶，晚宴也首度集結旗下餐廳及晶華甜點主廚共同設計五道料理。麗晶精品年度黃金周購物活動亦同步登場，鎖定秋季高端消費商機。

珠寶 麗晶 晶華

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