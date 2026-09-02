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麗晶之夜登場！麗晶精品今年營收拚破90億元 明年有望攻百億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「2026麗晶之夜」2日晚間於台北晶華酒店登場，今年集結四大頂級珠寶品牌、總價值逾6億元高級珠寶。台北晶華酒店總經理吳偉正看好今年業績表現。記者嚴雅芳／攝影
「2026麗晶之夜」2日晚間於台北晶華酒店登場，今年集結四大頂級珠寶品牌、總價值逾6億元高級珠寶。台北晶華酒店總經理吳偉正看好今年業績表現。記者嚴雅芳／攝影

年度精品盛會「2026麗晶之夜」2日晚間於台北晶華酒店登場，今年集結四大頂級珠寶品牌、總價值逾6億元高級珠寶。台北晶華酒店總經理吳偉正表示，麗晶精品今年1至8月業績年增18%，全年有望突破90億元，若延續目前成長趨勢，市場推估明年有望進一步跨越百億元。

吳偉正表示，近年高階市場消費結構改變，電商、海外購物愈來愈便利，麗晶精品也持續思考如何透過品牌、餐飲與服務，讓消費者願意前來並延長停留時間。

他指出，實體商場面對消費環境改變，首先要創造讓客人前來的理由，品牌仍是重要關鍵。麗晶精品持續調整品牌組合，希望提供不同世代、不同客群更多選擇；其次則是透過餐飲延長消費者停留時間，讓原本前來用餐的客人也有機會走進精品商場。

他觀察，飯店與商場結合是麗晶精品與一般商場不同之處，從住房、餐飲到精品購物，可以提供較完整的消費體驗；至於如何讓消費者願意再次回來，關鍵則在服務。他認為，服務並不是比較誰能做得更多，而是理解客人真正需要什麼，進一步滿足需求。

高端消費動能也反映在麗晶精品今年業績。麗晶精品主管表示，今年1至8月業績較去年同期成長18%，「麗晶之夜」檔期業績則預估年增15%至18%。麗晶精品自2019年起，每年業績均維持雙位數成長，去年全年已突破80億元，今年則確定將突破90億元。

若以今年90億元以上業績為基礎，明年只要再成長逾一成即可站上百億元，因此市場推估，若高端消費動能延續，麗晶精品明年業績有機會首度跨越百億元大關。

麗晶精品主管表示，今年高端消費客群也出現新的變化，隨股市表現及AI產業崛起，帶動不少新客加入，部分高額消費訂單即來自新客戶；去年底開幕的勞力士，也帶進不少新的高端消費者。

隨著高端會員規模擴大，麗晶精品明年也將全面調高三個會員卡別的消費門檻，其中一般會員門檻將提高至10萬元，白金卡由10萬元大幅提高至60萬元，黑卡則由120萬元提高至180萬元。目前麗晶精品黑卡會員已接近2,000人，會員數持續呈雙位數成長，其中又以年輕二代客群成長較為明顯。

麗晶精品主管表示，會員門檻提高的同時，也將增加對VIP服務的投入，包括貴賓空間、與精品珠寶品牌合作限定下午茶，以及米其林主廚餐飲體驗等，希望透過更完整的服務提高高端會員黏著度。

會員結構也逐漸出現世代交替。麗晶精品觀察，過去較資深客群占比約八成，目前已降至約65%，年輕客群則提高至35%。不少二代客群從小跟著父母到晶華，長大後延續原有生活及消費習慣，成為麗晶精品近年重要的新增消費力。

在珠寶消費上，兩個世代的考量也有所不同。主管指出，資深客群較重視收藏，年輕客群因網路資訊取得容易、海外旅遊頻繁，購買前更會比價及研究商品價值，加上社交、穿搭及送禮需求較多，消費出發點也更加多元。

麗晶 營收

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