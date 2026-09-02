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桃園危險建物拚加速重建 3案防災型公辦都更下周四招商

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區金山社區為海砂屋建築，建物老舊且混凝土剝落情形嚴重，居民多年來積極尋求重建，市府將透過公辦都更平台協助加速推動。圖／桃園市都發局提供
桃園市龜山區金山社區為海砂屋建築，建物老舊且混凝土剝落情形嚴重，居民多年來積極尋求重建，市府將透過公辦都更平台協助加速推動。圖／桃園市都發局提供

桃園市推動防災型公辦都市更新，市府住宅及都市更新中心今表示，繼今年3月「正光花園新城」公辦都更簽約後，將再推出龜山區金山案、桃園區中平集賢案及大華案，3案分別為海砂屋及0403地震震損紅單建築，住戶重建意願均逾9成，預計9月10日舉辦聯合招商說明會，引進民間團隊加速危險建築重建。

桃園住都中心表示，此次招商3案都有迫切公共安全需求，其中金山案、中平集賢案均為海砂屋社區，大華案則曾因0403地震受損遭列紅單。由於社區住戶對改善居住安全已有高度共識，3案重建意願均超過9成，具備推動公辦都更的整合基礎。

桃園市都發局副局長、桃園住都中心執行長邱英哲表示，防災型公辦都更不同於一般都更，除須面對基地條件、住戶整合及財務可行性等問題，也肩負改善居住安全的急迫性，尤其目前營建環境仍有不少挑戰，需要政府與民間共同投入專業及資源，提高案件執行可行性，加快危險建築重建。

住都中心指出，龜山區金山案基地約354坪、35戶，2018年鑑定為海砂屋，混凝土剝落情形嚴重，不少居民已遷出。社區多年來自主更新未能順利推動，後續轉為防災型公辦都更，目前第二階段建物人數同意重建比例已逾92%。

桃園區中平集賢案同屬海砂屋，基地約729坪、88戶，第二階段同意重建比例達97%，是3案中最高。基地臨中山路30米計畫道路，鄰近中平市場，基地完整方正，市府評估具有良好開發條件。

桃園區大華案則曾因地震受損列為紅單建築，基地約530坪、65戶，建物受損明顯，並有外牆剝落等公共安全疑慮，目前居民重建意願超過92%。市府已辦理迅行劃定更新地區，加上基地位於捷運綠線G09站周邊發展範圍，住都中心認為具有後續開發潛力。

住都中心表示，3案都以加速危險建築重建、改善住戶居住安全為主要目標，將於9月10日上午舉辦聯合招商說明會，說明各案基地條件、招商內容及評選方式，盼引進具都市更新整合經驗及開發能力的民間團隊，加速推動社區重建。

桃園市中平集賢案緊鄰正光花園新城，現況為88戶海砂屋社區，都發局表示，第一階段重建意願已達97%，具備良好招商基礎。圖／桃園市都發局提供
桃園市中平集賢案緊鄰正光花園新城，現況為88戶海砂屋社區，都發局表示，第一階段重建意願已達97%，具備良好招商基礎。圖／桃園市都發局提供

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