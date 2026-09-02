人口危機警訊 2025年單人、夫婦家庭戶數創高 單親家庭首度突破百萬戶

台灣房屋集團統計行政院主計總處最新公布家庭組織型態戶數資料指出，2025年全國總戶數達976萬戶，比2016年的845.8萬戶，大增130.2萬戶。各家庭組織型態中，夫婦與未婚子女所組成的「核心家庭」仍是當今主流，共有295萬戶，不過近十年戶數縮減9.1萬戶，占比亦逐年下滑至30.2%。

反觀迷你家庭型態皆有增加趨勢，單一人口居住的「單人家庭」戶數增加最多，十年來大增66.9萬戶，增幅65.4%居冠！其次為僅有夫妻二人同居的「夫婦家庭」，十年增加了53.3萬戶，共達213.8萬戶，創下歷史新高。

值得注意的是，「單親家庭」更首度突破百萬戶，亦有約兩成增幅！至於多名成員組成的「三代家庭」、「祖孫家庭」近十年戶數及占比均同步下滑！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著現代人婚育觀念改變、年輕人多追求自由獨立，家庭型態也走向小型化發展，晚婚不婚、已婚不生、離婚率高、少子化趨勢，都讓單身族、頂客族甚至單親族群越來越多，過去已組成核心家庭的夫妻，隨著子女成年或成家後離家，家庭人口也從親子家庭，轉向僅剩夫妻二人的空巢家庭，家庭成員規模也隨之縮減；相對來說，傳統由多名家庭成員共同生活的核心家庭、三代家庭則逐漸走向式微。

張旭嵐指出，另一方面，「囤房稅2.0」於2025年首度開徵，多屋家庭為符合自住優稅設籍規定，可能出現夫妻與未成年子女或家庭成員分戶設籍的情況，使家戶人口拆分，影響家庭型態產生變化。

另外觀察，夫婦家庭占比21.9%，已逐漸追上主流的核心家庭，兩者差距已縮減至不到一成，國內家庭型態已面臨單身族、頂客族、空巢族等小家庭規模持續擴大現象，讓市場對住宅的需求也相應改變。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，過去核心家庭、三代家庭因成員多，購屋需考量子女房、家庭活動空間、學區地段等條件，因此以三房以上家庭型、大坪宅產品為主要需求；然而隨著家庭規模縮小，除了小宅化，購屋條件也更聚焦於單身、夫妻個人化的居住機能與生活品質。

李家妮表示，以頂客族來說，少了子女教養支出，在購屋總價負擔、就業通勤便利、整體居住品質上的要求都可能提升；而中高齡空巢族，住宅從「家庭成長型」轉換為「兩人世界型」，除了對坪數需求的改變，更重視醫療、交通、生活機能及帶電梯等條件，甚至尋求具休閒、養生機能的退休度假宅。

李家妮指出，家庭型態迷你化雖帶動小宅崛起，不過仍有部分客群偏好彈性運用空間，可將多餘房間轉作書房、娛樂室或更衣室等多元用途，以滿足夫妻各自生活需求，因此諸如小三房、三房產品仍有其市場性。