台灣醫材臨床實證走向國際 雃博攜手台大醫院打造重症照護新模式

醫療氣墊床大廠雃博（4106）2日宣布，攜手台大醫院在加護病房進行自動翻身照護臨床研究，並捐贈20組研究用的20組Optima Turn自動翻身系統給台大醫院。雃博策略長李弼凱表示，下一步將以臨床實證為基礎，擴大與國內醫學中心合作，爭取自動翻身氣墊床納入醫院標準採購品項。

雃博董事長李永川表示，全球傳統翻身床多屬於一般性的「全翻身床」，雃博則是針對臀部受壓區域進行設計，並依據歐洲壓瘡諮詢委員會（EPUAP）等相關文獻指引，設計出能達到最佳減壓效果的翻身角度，同時兼顧患者睡眠舒適度，目前歐洲尚無其他公司擁有類似產品，並已取得多項專利保護。

此次研究聚焦重症病人長時間臥床所衍生的翻身、擺位及壓傷預防需求。雃博表示，階段性研究觀察顯示，導入設備後，多數病人的翻身照護可由一名護理人員完成，並可縮短單次翻身作業時間、減輕護理人員身體負荷。

臨床接受度方面，約九成參與護理人員給予正向評價，病人舒適度與睡眠品質也獲得正向回饋；完整數據及結論仍須依研究審查及正式學術發表程序公布。研究成果預計於9月8日至10日舉行的國際壓傷照護研討會進行交流，將台灣在重症翻身及壓傷預防的臨床經驗帶向國際。

對雃博而言，此次與台大醫院合作不只是設備捐贈，而是希望建立「臨床需求、產品研發、醫學驗證、商業採購」的完整路徑。台灣醫材產業若要由製造及產品輸出走向高階智慧照護市場，能否透過醫學中心建立具國際說服力的臨床證據，將是打開國內醫院採購及海外市場的關鍵。

相較海外市場，台灣目前在自動翻身氣墊床滲透率仍低，醫院多數仍以泡棉床進行減壓照護。雃博表示，除台大醫院外，目前也正與其他醫學中心洽談合作。不過，醫療院所採購新設備前，通常須先進行臨床驗證，確認設備能否配合院內照護流程，不太可能未經驗證便直接採購。

他表示，台大醫院的研究結果可作為其他醫院評估時的重要參考，但不同醫院仍可能要求各自進行驗證。雃博規劃透過小型臨床合作案，讓更多醫院實際導入產品，累積護理人員使用經驗，再逐步推動自動翻身設備成為常態採購項目。

居家照護市場方面，雃博已透過國內多家經銷商及實體通路銷售。由於產品並非政府補助品項，現階段主要鎖定對家中長輩有較高照護需求及支付能力的家庭；醫院市場仍是擴大台灣銷售規模的主要突破口。

李弼凱指出，目前自動翻身產品約占雃博整體氣墊床銷量一成，今年全球銷量約5,000至6,000床。他表示，公司在英國翻身床市場的市占率相對較高，在中國三甲醫院也已廣泛使用，全盛時期中國大陸市場一年銷量約1,000至2,000床；目前受到當地醫療採購轉弱影響，年銷量約1,000床。

雃博並預計今年第4季推出可承載最高450公斤、具自動翻身功能的新款氣墊床，主要鎖定美國肥胖病患照護需求。雃博認為，肥胖病人的翻身難度及護理人員職業傷害風險更高，將是特殊功能氣墊床的下一個成長市場。

營運方面，雃博今年前七月合併營收14.78億元，年增7%，毛利率及淨利同步成長。目前氣墊床營收占比已接近八成，公司資源也主要集中於氣墊床業務，呼吸照護產品的成長相對平緩。

李弼凱表示，今年成長動能主要來自歐洲標案，美國新型態通路合作，以及亞太、中東市場擴張。歐洲以荷蘭及北歐表現較佳；亞太市場則以澳洲、新加坡、馬來西亞及泰國為主，中東業務也快速成長。

雃博近兩年重新調整台灣與中國大陸兩座工廠的產能配置，使兩廠稼動率更為平衡，並大幅調整採購體系、產品設計及成本結構，相關效益今年開始反映在毛利率及獲利表現。

此外，新任總經理上任後，重新分析各地市場的季節性及採購節奏。以歐洲為例，當地客戶及員工多在7、8月休假，公司因此提前於5、6月洽談並完成訂單，使今年8月即使歐洲進入休假期，業績仍維持良好表現。公司希望透過調整「銷售時鐘」，降低單月業績的大、小月波動，使全年營運更加平衡。

醫療標案及年度預算通常集中在下半年，使醫療產業下半年營運一般優於上半年。雃博今年上半年表現已優於往年同期，預期第3季可維持與上半年相當水準，下半年在傳統旺季及接單節奏調整帶動下，表現可望優於過往同期。