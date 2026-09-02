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LINE 購物攜手91APP推賺點助手 為商戶、消費者新增促購與賺點場景

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE購物持續拓展品牌電商經營工具，宣布攜手91APP*-KY（6741）推出全新「賺點助手」，將LINE POINTS 賺點機制進一步延伸至品牌自有的線上場域。具備官網或 APP的零售電商品牌除了可以透過 LINE購物平台、官方帳號等公域場景觸及消費者，LINE購物的品牌夥伴現在多了一個新選項，可直接在自己的購物場域設計LINE POINTS賺點活動，依行銷需求自主設定獲點條件及適用對象，並有機會在零售大檔期間創造新的成長動能；也讓消費者在日常購物中，多一種賺取 LINE POINTS 的方式。

LINE 台灣電商事業群總經理顧昌欣表示，賺點助手不是另一個導流工具，而是把LINE POINTS的誘因真正延伸到品牌自己的官網經營。對消費者來說，購物體驗沒有改變，卻多了一個熟悉、有感的回饋機制；對品牌來說，在既有官網流量的基礎上，交易完成後還能進一步累積品牌自己的會員資產與長期價值。

LINE購物長期透過LINE購物平台、LINE購物官方帳號等公域場景，協助品牌觸及消費者並導流至品牌官網；同時透過「環狀數據」串聯LINE購物公域與品牌私域，依據用戶在LINE 購物的瀏覽、互動、收藏或購買等行為，協助品牌辨識高潛力消費者，再透過品牌的LINE官方帳號進行後續溝通與精準再行銷，讓一次性的公域觸及延伸為可持續經營的私域關係。LINE購物官方案例顯示，在重要檔期如雙11期間，運用環狀數據方案的合作案例，商品交易總額（GMV）成長超過300%。

在既有公域觸及、導流與再行銷能力之上，「賺點助手」進一步將LINE POINTS帶進品牌自有購物場域，為商戶新增自主發點選項。商戶可依自身促購及會員經營策略，在官網或APP中設定獲點條件、適用對象及回饋方式，彈性運用於首購、滿額或特定會員等不同情境；首購活動亦可透過系統辨識資格並完成 LINE POINTS 發放，降低活動執行及管理成本。作為品牌既有折扣、紅利及行銷工具之外的新選項，「賺點助手」讓商戶運用消費者熟悉的 LINE POINTS，為既有流量增加新的轉換誘因。

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