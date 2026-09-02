詹文男 X 王榮德 讓科學守護生命 讓數據成為政策的良心

台灣經濟奇蹟的背後，有工廠、有出口，也曾有許多勞工以健康付出代價。

在《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男特別前往成功大學，專訪成大醫學院講座教授、名譽教授暨主治醫師王榮德教授。四十多年來，王榮德從職業病、勞工安全一路研究到健康餘命與健保政策，始終相信：研究不能只停留在論文，而要真正改變制度、守護生命。

臺大醫學系畢業後，王榮德原本準備赴美研究免疫學，卻在人生轉折中選擇當時極為冷門的職業醫學。決定前，他與太太一起禱告，最後選擇「對社會重要、但比較少人願意做的事」。

回國後，他走進一百多家工廠追查職業病病因。其中一次，印刷廠多名員工出現肝功能異常，他透過工作環境與對照組分析，請老闆讓員工停止暴露十天，原本17名肝功能異常者全數改善，證實疾病與工作環境高度相關。

但王榮德並未停在「治好病人」。他發現許多工業化學物質成分被視為商業機密，連工人、工程師甚至工廠主管都不知道自己接觸什麼，因此長期倡議物質安全資料表（MSDS）制度，希望從源頭預防職業病。這項制度，他一推就是五年。

制度建立後，一名原本因嚴重肝衰竭準備換肝的年輕女工，透過安全資料迅速找到氯仿暴露病因，停止暴露後逐步恢復，最後免除換肝手術。

王榮德後來更將研究從病人延伸到國家政策，建立健康餘命、醫療成本與生產力損失的大數據模型，協助政府思考有限醫療資源如何兼顧效率、公平與病人尊嚴。

詹文男表示，王榮德真正令人敬佩之處，不只是研究成果，而是讓科學成為弱勢者的力量，讓數據成為政策的良心。也因此，他獲得第七屆總統創新獎肯定。

面對一生成就，王榮德卻始終謙遜。他形容自己只是一張「桌面」，下面有許多老師、同仁、學生與助理如桌腳共同支撐。

這場《大師543》的對談，談的不只是一位醫學大師，更讓人看見一種學者的志業：用知識找出問題，用制度避免悲劇再次發生，讓研究真正改變人的生命。完整的專訪，請點擊：https://www.youtube.com/watch?v=nxKjT0UglQs