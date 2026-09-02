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momo 綠活會員年增三成、品牌一年增逾七成 千家品牌、近百萬會員參與

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

近百萬人開始把永續放進每天的購物選擇。富邦媒（8454）旗下momo購物網2日公布「綠活點數」上線周年數據，截至8月底，綠活會員較去年同期成長三成、達近百萬會員規模。從選擇綠色商品，到門市自取、集中配送及使用循環包裝，過去一年會員累計完成逾124萬次低碳配送，綠色消費正從包裝設計，進一步走進物流配送、商品選擇等日常購物環節。

在供給端方面，momo「綠色生活館」合作品牌一年增加逾七成、突破1,000家，商品數年增逾三成；綠活點數一年則累計發放逾370萬點，平均每天超過1萬點。從消費者參與到品牌供給同步增加，綠色消費不再只是企業單向倡議，而逐步形成品牌、平台與消費者共同參與的永續消費生態圈。

momo將「門市自取、集中配送、循環袋」等低碳物流選項納入綠活點數機制，讓會員不必另外參加活動，只要在結帳與收貨過程中做出不同選擇，就能參與減碳並獲得綠活點數。其中，「門市自取」一年累計超過117萬次，明顯高於其他選項。momo觀察，門市自取本身同時滿足時間彈性與取貨便利，當「對自己方便」與「對環境更好」不需要二選一，消費者參與永續的門檻也隨之降低。

整體低碳配送依momo估算，一年累計減少約9.9公噸碳排放；若以每棵樹每年吸收約12公斤二氧化碳估算，相當於825棵樹一年的吸碳量。從會員輪廓來看，參與綠活行動者以北部、女性、40至59歲及家庭族群為主。

相較於過去永續議題經常與年輕世代連結，momo此次數據則呈現另一個值得觀察的面向：綠色消費也正出現在家庭採買、日用品選擇與取貨等高頻生活場景。富邦媒總經理谷元宏表示：「永續要走進生活，不是要求大家多做一件事，而是把原本就要做的事，變成更好的選擇。當綠色選擇可以自然融入日常，才會有更多人願意一直做下去。」

momo指出，會員透過低碳配送、循環包裝或購買綠活標籤商品取得點數後，可進一步投入山林復育、公益捐助及永續商品兌換，讓「消費」不只是行動終點，也成為下一次環境與社會參與的起點。去年8月起，momo攜手山林復育協會推動「集點種樹愛地球」，支持台中后里台地殘存森林52種在地原生樹種復育，透過混合密植打造「生態樹島」，協助恢復在地森林與生物多樣性。

消費者的綠色選擇增加，市場也需要更多商品回應需求。截至8月底，momo「綠色生活館」合作綠活品牌已突破1,000家，較去年同期成長逾七成，館內商品數亦年增逾三成。momo今年7月完成綠色生活館改版，新增「綠活品牌聚光燈」專區，除了商品資訊，也呈現品牌在環境及永續面向的投入，讓消費者更容易辨識不同的永續選擇。

momo 品牌 富邦媒

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