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建商搶插旗！台中6大聯開案加速開發 捷運宅站上7字頭

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台中捷運綠線通車邁入第五年，根據台中市捷運局統計，今年上半年總運量已累積908萬1,564人次，對比去年同期832萬7,843人次，增加約75.4萬人次，年增約9.05%。隨著搭乘人次穩步成長，加上捷運沿線聯合開發案吸引北部重量級建商挾巨資與豐富經驗前來插旗，軌道經濟效益持續發酵，捷運沿線房市包括冠德、精銳、豐邑推出的捷運宅也持續受到購屋族關注。

盤點台中捷運聯開案，繼台中捷運「文華高中G8站」開發完成後，四維國小G5站、文心崇德G6站、文心櫻花G8a站、市政府G9-1站、市政府站G9-2站、南屯G11站等6座聯開案也陸續推進，且當中5站皆已招標成功，僅剩市政府站G9-2站將於明年上半年啟動招商，開發規模上看百億元。

率先啟動的四維國小G5站聯開案，由冠德建設獲選為最優申請人，基地面積約591坪，規劃興建商業辦公大樓。文心崇德G6站與文心櫻花G8a站則由日勝生攜手集順生活科技公司聯合開發，兩案皆規劃為地上24層的店鋪與集合式住宅。

此外，同樣由日勝生取得的南屯區的G11站聯開案也於8/7日正式開工動土，預計興建地上27層樓、地下5層，投資金額23.5億元，預計2029年底至2030年初完工交屋。

最受市場矚目的莫過於位於市政核心的市政府G9站雙聯開案。G9-1站由冠德建設與中鹿開發攜手打造，基地面積逾2,000坪，初步規劃地下7層、地上43層，總樓高約210公尺，未來將導入商場、辦公及旅宿等多元機能以生態、低碳為設計主軸，預計今年底動工。

冠德建設除投入市政府站聯開案，在捷運綠線沿線亦有住宅布局，其中鄰近文心崇德站的「冠德崇德綻」，採先建後售模式，主力產品為39至59坪、3至4房，另有最大118坪合併戶，住宅設計則導入跳島錯層宜居陽台與複層大露台，透過立面層次與空間延伸感，強化居住尺度與產品辨識度，據實登揭露目前最高單價為72.57萬。

豐邑建設機構也於捷運文心崇德站200公尺處推出「文心O'LIVE」，產品規劃36~55坪、3至4房格局，格外吸引醫師、科技業、自營商及在地客等族群目光，目前最高單價為68.9萬。

挾帶雙鐵共構及雙醫療中心優勢的大慶捷運站，近期也在13期重劃區帶動下發展，其中精銳建設於大慶街二段推出的地標新案「曜精銳」，延續品牌大基地、大花園開發理念，占地2,323坪將規劃三座中庭花園及豐富公設，主打24~41坪、二至三房產品，甫公開便吸引區域自住客、菁英族群高度關注，最高單價為65.32萬。

至於具備明確交通利多的捷運烏日高鐵站，受惠高鐵、台鐵與捷運三鐵共構優勢，以及D-ONE 第一大天地商場等利多，成為大華、櫻花、登陽、達麗等大型建商插旗戰場。

包括櫻花建設推出的「櫻花大綻」，開案來每坪均價46.1萬，最高單價49.57萬，今年亦有64筆成交；而第2季推出的「櫻花心綻」共計113戶，目前已揭露27筆實登，均價約47.04萬。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔分析，捷運聯開案不只是交通建設的延伸，更有機會透過住宅、商場、辦公等複合式開發，引進穩定人流、消費需求與就業機會。而「捷運宅」最大的優勢仍在於交通便利性與生活圈的延伸。對自住族而言，可降低通勤對汽、機車的依賴，縮短往返市中心、商業區及就業聚落的時間；對置產族而言，捷運站周邊通常具備較穩定的租屋需求，除了上班族，也能吸引學生、外地就業人口等客群，相較交通條件較弱的區域，往往更具保值性。

資料來源／市調整理
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