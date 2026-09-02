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展售與食農體驗接力登場 新北青農好物進駐京站

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

9月是秋天豐收的季節，新北市農業局攜手臺北京站時尚廣場於3日起推出「新北青農好日豐收展」。活動集結新北優質青農產品進行展售，並自10月起接力舉辦5場精選食農體驗，無論是香甜的蜂蜜、聞名的金山甘藷、坪林包種茶及三峽碧螺春，或是手作空氣鳳梨聖誕藤圈及羊奶起司料理食農體驗，透過百貨商業通路，民眾可以就近採購新北青農產品，一同感受秋收喜悅。

9月3日至6日於臺北京站地下3樓率先登場的青農展售會，精選多款青農好物，從蜂蜜氣泡酒、包種茶琴酒、三芝櫻花酒，到新北好茶、羊乳等人氣飲品一應俱全；另有香甜的金山甘藷、蜂蜜、猴菇小圓丁、英式司康各種美味，及白斑龜背芋、紅茶線香等綠療癒商品。多項產品於展售期間推出限定優惠價，邀請民眾品味新北青農的用心與創意，把在地美味與療癒生活帶回家。

為深化民眾對農業的認識，10月24日至12月19日將進一步推出5堂食農教育課程，內容包含咖啡渣種植到香草純露萃取與體驗、菇類太空包製作及再利用、蜂蜜酒介紹與調飲、乳羊介紹與羊奶起司料理、空氣鳳梨介紹與手做空氣鳳梨聖誕藤圈，相關精選新北青農食農體驗可至臺北京站網站瞭解報名。

新北青農聯誼會展售組長邱順群表示，本次食農體驗結合永續理念，將咖啡渣、菇類太空包循環利用，「不來超可惜！拎起購物袋出發吧！」，歡迎民眾一起響應永續，支持新北在地農業。也感謝企業提供場地與農業局在產品包裝設計、影音行銷的協助。

京站實業股份有限公司總經理王大政表示，公司長期支持臺灣農業，展現企業ESG精神。本次與新北青農合作，將最新鮮的在地農產及豐富有趣的食農體驗呈現給民眾，讓永續不只是一次性消費，而是結合生活實踐的精神。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，本次媒合青農進駐百貨業，感謝企業支持在地農業，實踐永續精神。本次「新北青農好日豐收展」精選新北青農各式產品，無論是自用或是送禮都是最好的選擇，食農體驗也特別規劃成適合朋友、家庭一同參與的課程，期望將最新鮮的農產與食農體驗帶給消費者，將永續理念融入日常消費。感謝青農對新北市農業的貢獻，市府持續秉持「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

※未滿18歲禁止飲酒※理性飲酒※酒後不開車

青農 食農 京站

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