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觀光署大阪、神戶搶客 鎖定日本年輕族群推「台灣百 Ways」拚擴大客源

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署8月27日至31日率台灣觀光協會、高雄市政府、連江縣政府及旅行業、旅宿業、航空公司等組成觀光代表團，前往日本大阪神戶舉辦觀光推廣活動，鎖定關西地區年輕及女性客群，以「台灣百Ways」及「台灣不打烊－24小時都好玩」為主題，強化台灣多元旅遊形象，搶攻日本旅遊市場。

觀光署表示，首場B2B觀光推廣會8月28日在大阪華爾道夫酒店舉行，吸引近百名關西地區觀光業者及媒體參與，除安排台日業者交流洽談，也首度導入原住民服飾AI拍照體驗，搭配小籠包、滷肉飯等台灣美食，以及住宿券、機票抽獎，透過文化體驗與在地美食推廣台灣旅遊品牌。

此外，觀光署8月29日至30日周末在神戶、大阪舉辦「台遊館in關西」推廣活動，以時間軸呈現台灣從清晨到深夜的旅遊樣貌，並安排傳統手繪燈籠、原民弓織DIY及傳統服飾AI拍照等體驗，搭配台灣樂團演出、人氣KOL分享私房景點，以及誠品生活等品牌設攤，吸引大批關西民眾參與。

從市場結構來看，觀光署統計，2025年日本自由行旅客占比達74.17%，較2024年增加近10個百分點；近3年首次訪台旅客占62.52%，較疫情前增加逾13個百分點，顯示日本旅客來台型態持續轉向自由行，首遊客源也明顯增加。

值得注意的是，日本旅客旅遊區域也出現變化。觀光署調查顯示，日本旅客前往台灣南部景點的比例增加5.45個百分點，北部則下降8.81個百分點，反映日本旅客遊程逐步從北部向中南部延伸，也為地方觀光帶來新商機。

觀光署表示，除開拓首遊客群，也鎖定曾經訪台的重遊旅客，推出「重遊台灣，福氣加倍」方案，鼓勵旅客「舊帶新」，最高可享8,000元消費金；搭乘高鐵前往台中以南的外國旅客，另可享「二人同行、一人免費」優惠。

觀光署指出，後續將持續結合地方政府參加日本旅展，整合中南部觀光資源，並透過KOL、社群平台及雜誌合作，強化鐵道旅遊、節慶、美食等主題行銷，擴大日本旅客對台灣多元旅遊體驗的認識，進一步搶攻日本海外旅遊市場。

神戶 大阪 觀光

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