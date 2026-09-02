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8月國內新車掛數優於預期 分析師看好和泰車、汎德等營運後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

受到農曆民俗月的影響，台灣8月新車銷量月減24.4 %M，較去年同期則下滑0.8 %Y，但總市場銷售規模達2.92萬輛，優於先前車商所預期的2.8萬輛。法人機構表示，對台灣車市後期表現依舊看好，主要是考量關稅議題淡化，經濟增長帶來的財富效果有望推升車市買氣回溫。

分析師指出，看好和泰車營運後市，主要是因為考量RVA4持續熱銷，供不應求，加上LEXUS接單狀況依然強勁，隨著缺車的狀況緩解，後期交車量能將得以釋放，年度銷量有望達成。

此外，轉投資國瑞汽車將於10月開始生產兩款車型回銷日本，有助未來投資收益增加，預估今年每股獲利（EPS）40.5元、年增21%。

此外，對汎德永業營運看法亦是正向，主要是考量其庫存已有效去化，加上新車上市並啟動交付，預期下半年業績將明顯改善，營運開始復甦。新車規劃方面，今年第4季開始交付新款iX3，動能將延續至2027年；2027年上半年預計還有全新大改款3 Series∕i3、X5∕iX5將上市，預期BMW的新車效應將引領明年營運繼續處在回升趨勢上，預估今年EPS為15.2元、年減16.5%。

汎德 和泰車 新車

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