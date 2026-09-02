星宇航空「空山金」首飛布拉格 空山基藝術機進軍歐洲

根據主計總處最新公布家庭組織型態戶數統計，2025年總戶數達976萬戶，比十年前大增130萬戶。各家庭組織型態中，夫婦與未婚子女所組成的家庭為主流，共有295萬戶，不過近十年戶數縮減約9萬戶，占比亦逐年下滑至30%。

2026-09-02 09:49