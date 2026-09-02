聽新聞
0:00 / 0:00
星宇航空「空山金」首飛布拉格 空山基藝術機進軍歐洲
星宇航空（2646）與日本殿堂級藝術家空山基合作的 STARLUX AIRSORAYAMA藝術機AIRSORAYAMA GOLD（B-58554）空山金於1日首飛歐洲布拉格，於布拉格時間上午8:59抵達捷克布拉格機場（PRG）。
布拉格機場特別安排水門禮歡迎空山金抵達，也為台北與布拉格之間的藝術與旅遊橋樑揭開華麗序幕。
為紀念藝術機首次抵達布拉格，星宇航空特別於機場舉辦首航活動，邀請旅客共同見證這項跨界合作的重要時刻。星宇航空在候機室展示主題航班備品，供旅客拍攝及打卡留念，營造充滿紀念意義的藝術氛圍。
此外，星宇航空也為布拉格出發首航旅客準備限定紀念贈禮，包括藝術機首航專屬飄帶、紀念閃卡及 AIRSORAYAMA 限定提袋，讓旅客珍藏此次獨特的飛行體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。