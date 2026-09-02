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公主遊輪撤出台灣市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

公主遊輪（Princess Cruises）宣布自8月31日起停止台灣分公司網站、社群平台及在地銷售業務，引發退出台灣市場、衝擊旅行社營運的疑慮。

雄獅（2731）、鳳凰、五福及可樂旅遊均表示，既有訂單照常出團，後續仍可透過總部、海外服務窗口或線上管道訂位，現階段對產品銷售及營收影響有限。

公主遊輪疫情前主攻基隆往返日韓的母港航線，疫後並未恢復，目前國內旅行社銷售主力早已轉為Fly-Cruise（飛航郵輪），由旅客搭機前往海外登船，航線集中阿拉斯加、美墨、地中海及日本等市場。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，公司仍可直接向公主總部訂位，產品包裝及營收均未受到影響；可樂旅遊指出，既有旅客不需轉單，架上仍有多項公主產品，後續將依新的合作及訂位方式調整。雄獅也表示，可透過其他國家服務窗口或線上管道處理。

業者認為，真正需要適應的是訂位及聯絡機制。五福指出，原負責大中華區訂單管理的上海辦公室整併關閉，使旅行社短期內無法沿用原有模式直接訂房，公主正重新調整台灣訂單處理機制。

五福強調，公主並非退出台灣市場，而是停止在地銷售及服務體系。卞傑民估計，疫後公主在台灣郵輪市場占比已不到兩成，目前短程市場仍有MSC、Costa及麗星等業者布局，整體供給依舊活絡。

雄獅表示，仍可透過其他國家服務窗口或線上管道處理；五福強調，公主並非退出台灣市場，而是停止在地銷售及服務體系，相關產品仍會持續銷售。

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