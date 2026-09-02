聽新聞
0:00 / 0:00
燃油附加費9月7日起調漲
受國際航空燃油價格上漲影響，交通部民用航空局昨（1）日宣布，自9月7日起，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費再度調漲，短程航線由30美元升至32.5美元（約新台幣1,027元），長程航線由78美元調升至84.5美元（約新台幣2,671元）。
這是連續第二個月、也是今年來第三度調漲燃油附加費，將對機票漲價形成壓力。民航局已要求航空公司充分揭露相關資訊，維護旅客消費權益。
今年以來國籍航空國際線燃油附加費已第五度調整，其中三次調漲、兩次調降。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。