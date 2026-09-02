燃油附加費9月7日起調漲

受國際航空燃油價格上漲影響，交通部民用航空局昨（1）日宣布，自9月7日起，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費再度調漲，短程航線由30美元升至32.5美元（約新台幣1,027元），長程航線由78美元調升至84.5美元（約新台幣2,671元）。

這是連續第二個月、也是今年來第三度調漲燃油附加費，將對機票漲價形成壓力。民航局已要求航空公司充分揭露相關資訊，維護旅客消費權益。

今年以來國籍航空國際線燃油附加費已第五度調整，其中三次調漲、兩次調降。