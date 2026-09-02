航空業搶客 全球大增班

國人出境旅遊需求持續升溫，華航（2610）、長榮航、星宇航空及國泰航空等指標航空業者，同步擴大航網經營與市場搶客力道，從日本區域航點、紐澳增班，一路延伸至歐洲、北美市場，班次與專案齊發。

旅遊業界指出，航空公司提前部署雙十連假、賞楓、耶誕跨年、寒假及春節商機，顯示出境旅遊已由單一旺季轉向全年多波段發動，旅行社、飯店、遊覽車及海外地接業者可望同步受惠。

航空業者表示，近期熱門檔期訂位需求維持強勁，國人出國頻率提高，旅遊消費型態也從傳統團體行程，逐步轉向深度體驗、慢旅行與高價值旅遊。航空公司因而不再只以傳統旺季作為運能配置基準，而是依季節、區域及不同客群，動態調整航班與航點，帶動旅遊供應鏈由「旺季集中」轉向「全年營運」。

華航下半年積極擴充日本與紐澳市場，除桃園—富山維持每周一、四飛航，並串接富山機場至市區交通外，9月起攜手旅行社推出台中—北九州期間限定包機，每周三班，直接開拓中台灣赴日客源，有助旅行社開發九州區域型產品。

紐澳市場則成為華航秋冬運能布局重點。10月25日起，雪梨航線增為每日一班，布里斯本提高至每周六班，墨爾本增至每周五班。業界認為，增班除反映紐澳旅遊需求升溫，也有利旅行社擴充團體行程及自由行產品，進一步拉長旅客停留天數與提高客單價。

長榮航空則鎖定賞楓、度假、美食及城市旅遊等多元需求，擴大熱門航線市場布局；星宇航空將航點從峇里島、神戶延伸至布拉格及鳳凰城，橫跨亞洲、歐洲與北美，反映國人旅遊版圖持續向長程、高價值市場擴張。