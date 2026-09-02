聽新聞
0:00 / 0:00

航空業搶客 全球大增班

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國人出境旅遊需求持續升溫，華航（2610）、長榮航、星宇航空及國泰航空等指標航空業者，同步擴大航網經營與市場搶客力道，從日本區域航點、紐澳增班，一路延伸至歐洲、北美市場，班次與專案齊發。

旅遊業界指出，航空公司提前部署雙十連假、賞楓、耶誕跨年、寒假及春節商機，顯示出境旅遊已由單一旺季轉向全年多波段發動，旅行社、飯店、遊覽車及海外地接業者可望同步受惠。

航空業者表示，近期熱門檔期訂位需求維持強勁，國人出國頻率提高，旅遊消費型態也從傳統團體行程，逐步轉向深度體驗、慢旅行與高價值旅遊。航空公司因而不再只以傳統旺季作為運能配置基準，而是依季節、區域及不同客群，動態調整航班與航點，帶動旅遊供應鏈由「旺季集中」轉向「全年營運」。

華航下半年積極擴充日本與紐澳市場，除桃園—富山維持每周一、四飛航，並串接富山機場至市區交通外，9月起攜手旅行社推出台中—北九州期間限定包機，每周三班，直接開拓中台灣赴日客源，有助旅行社開發九州區域型產品。

紐澳市場則成為華航秋冬運能布局重點。10月25日起，雪梨航線增為每日一班，布里斯本提高至每周六班，墨爾本增至每周五班。業界認為，增班除反映紐澳旅遊需求升溫，也有利旅行社擴充團體行程及自由行產品，進一步拉長旅客停留天數與提高客單價。

長榮航空則鎖定賞楓、度假、美食及城市旅遊等多元需求，擴大熱門航線市場布局；星宇航空將航點從峇里島、神戶延伸至布拉格及鳳凰城，橫跨亞洲、歐洲與北美，反映國人旅遊版圖持續向長程、高價值市場擴張。

航空業 國泰航空 航空公司

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公主遊輪撤台震撼市場？四大旅行社：訂單照走、產品照賣

公主遊輪退出台灣市場 旅行業：對旅行社衝擊大於散客 未來轉向其他管道訂票

台捷直航添亮點 星宇藝術機「空山金」抵布拉格吸睛

寒舍法說會／寒舍艾美酒店平均房價上半年首度突破萬元 下半年看旺

相關新聞

瞄準國產化商機！機械、工具機業百家廠商集結 半導體展大搶單

國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）今（2）日開展，台灣工具機與機械業組大軍搶單。機械公會號召百家會員參展，工具機公會另率九家業者組成「TMBA SMART TEAM」，從精密加工、智慧搬運、檢量測到先進封裝及晶圓製造，是兩大產業前進半導體展最大搶單行動。

統一超搶才！釋出5,000職缺 全家、萊爾富也端出快速加薪

四大超商搶才大戰開打，統一超商昨（1）日率先出擊，宣布將釋出逾5,000名門市職缺、上百位儲備幹部及近百名總部後勤人才，優秀儲備幹部年薪有機會突破百萬元。全家、萊爾富也端出快速加薪、升遷及培訓制度迎戰。

一銀打造智能AI鑑價平台

銀行鑑價導入生成式AI。第一銀行打造「智能AI鑑價平台」，結合大語言模型與雲端運算，部分原需數天完成的資料分析可縮短至數分鐘，並盼改善偏遠地區案例不足、鑑價標準不一等問題。

凱基金數位金融創新 跨步

凱基金控的數位資產金融創新再往前跨出一大步，繼今年2月，旗下凱基銀行成功開辦虛擬資產保管試辦業務之後，昨（1）日宣布，透過凱基證券香港子公司KGI Asia與新一代真實世界資產（RWA）代幣交易所DigiFT合作，由DigiFT於鏈上發行全球首檔連結台股ETF的RWA代幣「kTW50」（連結標的為凱基台灣TOP50 ETF）。

8月新車掛牌數達2.9萬輛優於預期 進口車市占率升至52%

關稅疑慮淡化、資金效應發酵，8月台灣新車掛牌數達29,222輛，優於車商原估的2.8萬輛，僅年減0.8%；其中進口車市占率升至52.6%，BMW、賓士掛牌數分別年增25.7%、46.7%，成為民俗月淡季中的最大亮點。

航空業搶客 全球大增班

國人出境旅遊需求持續升溫，華航、長榮航、星宇航空及國泰航空等指標航空業者，同步擴大航網經營與市場搶客力道，從日本區域航點、紐澳增班，一路延伸至歐洲、北美市場，班次與專案齊發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。