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8月新車掛牌數達2.9萬輛優於預期 進口車市占率升至52%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

關稅疑慮淡化、資金效應發酵，8月台灣新車掛牌數達29,222輛，優於車商原估的2.8萬輛，僅年減0.8%；其中進口車市占率升至52.6%，BMW、賓士掛牌數分別年增25.7%、46.7%，成為民俗月淡季中的最大亮點。

累計今年前八月，新車掛牌數達270,156輛，年增2.4%，顯示車市買氣逐步回穩。去年因農曆閏六月，民俗月主要落在9月，今年則自8月中旬展開，市場原先擔心掛牌動能提前降溫；不過，隨著消費者對民俗月購車的忌諱逐漸淡化，加上各車廠延續夏季促銷、加速交車，實際掛牌量仍優於預期。

進口車回溫尤其明顯。關稅議題先前干擾消費者購車決策，如今疑慮逐漸淡化，加上台股維持高檔，換車需求開始釋放，帶動8月進口車市占率重新站上五成。

豪華品牌中，BMW 8月掛牌1,281輛，年增25.7%；賓士掛牌1,270輛，年增46.7%；奧迪掛牌數也年增約三成，雙B增幅高於整體市場。台灣賓士先前表示，第2季新車接單表現突出，下半年進入交車旺季後，掛牌數可望較上半年增加，為豪華車市增添支撐。

新車陸續上市，也是下半年車市的重要推力。包括賓士、BMW、馬自達、VOLVO及現代等品牌均積極導入新車，車商除消化先前累積的觀望需求，也透過產品更新帶動換購與新增買氣，市場競爭將轉向新車與品牌陣容的正面交鋒。

龍頭車廠和泰車（2207）8月表現維持強勢，旗下TOYOTA與LEXUS合計掛牌10,565輛，市占率36.2%；累計前八月掛牌103,168輛，年增1%，市占率38.2%。雖然8月僅有半個月處於傳統旺季，兩大品牌仍守住逾三成六市場，成為支撐掛牌量的重要力量。

展望9月，和泰車預估新車市場掛牌數可達34,000輛，年增5.5%，TOYOTA與LEXUS合計掛牌目標為11,400輛，市占率33.5%。動能主要來自民俗月暫緩領牌的訂單遞延交付、車廠衝刺第3季業績，以及多款新車上市。隨著淡季結束，遞延訂單與新車效應接棒，9月車市可望重返年增軌道。

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