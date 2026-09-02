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超商業者補充人力 瞄準多元族群

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

因應零售業缺工問題，超商業者從外籍生、新住民到中高齡族群，擴大多元人才招募。統一超（2912）目前外籍生、外籍配偶與新住民夥伴已突破1,300人，中高齡夥伴占比超過三成；全家的外籍員工突破700人投入第一線服務，任職店舖覆蓋率超過一成。

由於超商門市據點密集、營運時間長，對第一線人力需求始終存在，在少子化及缺工趨勢下，單靠傳統年輕勞動力已難滿足展店及營運需求，因此業者開始將「多元人才」從人力補充手段，逐步轉為長期的人才策略。

根據統一超內部統計，截至2026年8月底，外籍生、外籍配偶與新住民夥伴已突破1,300人，45歲以上中高齡夥伴占比超過三成；另進用117名原住民員工，占總員工人數1.2%，持續擴大多元人才來源。

此外，統一超於外籍學生聚集區域成立「外籍生示範店」，目前相關示範店已拓展至全台24家。

全家則從國際人才著手，目前已有來自馬來西亞、越南、印尼、緬甸、日本等九國員工投入第一線店舖服務，截至8月底外籍夥伴已突破700人，任職店舖覆蓋率超過一成；50歲以上中高齡夥伴占比也超過一成。

萊爾富同樣將多元人才視為補足人力缺口的重要來源，長期推動多元共融人才政策，招募對象涵蓋新鮮人、二度就業者、中高齡族群及退伍軍人等不同背景人才。萊爾富表示，因應持續展店及服務品質提升需求，未來將透過完善培訓制度、多元人才計畫及友善職場環境，吸引更多人才加入，支應企業營運及展店布局。

人力 族群 外籍生 超商

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