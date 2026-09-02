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統一超搶才！釋出5,000職缺 全家、萊爾富也端出快速加薪

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導
統一超釋出逾5,000名門市職缺，儲備幹部年薪有機會衝破百萬元。聯合報系資料照
統一超釋出逾5,000名門市職缺，儲備幹部年薪有機會衝破百萬元。聯合報系資料照

四大超商搶才大戰開打，統一超商（2912）昨（1）日率先出擊，宣布將釋出逾5,000名門市職缺、上百位儲備幹部及近百名總部後勤人才，優秀儲備幹部年薪有機會突破百萬元。全家、萊爾富也端出快速加薪、升遷及培訓制度迎戰。

業界指出，超商人才戰已由過去「補門市人力」，全面升級為爭搶店長、區主管及科技人才的管理梯隊大戰。

統一超此次徵才規模居四大超商之冠。因應全台7-ELEVEN持續展店及零售數位轉型，除招募逾5,000名門市夥伴及上百位儲備幹部，也將釋出近百名總部後勤職缺，涵蓋資訊科技、AI、金流整合、物流管理及資訊流等領域，招募觸角由門市服務進一步延伸至科技、數據與營運管理。

薪資與升遷則是統一超這波搶才的兩大重點。7-ELEVEN儲備幹部在學士、碩士培訓期間，年薪最高可達85萬元，表現優異者除享有調薪及績效獎勵，年薪更有機會衝破百萬元，藉此吸引年輕人才提前卡位零售管理職。

全家自今年畢業季啟動年度千名正職人才招募，職缺涵蓋儲備主管、儲備幹部及店舖營運夥伴，其中以400位儲備人才為重點。全家主打首年薪資調幅上看八成，隔年有望挑戰百萬元年薪，希望透過高幅度加薪及明確升遷路徑，加速吸納社會新鮮人及年輕轉職族。

萊爾富則配合展店計畫，預計招募逾千人，其中包括200名儲備管理幹部。門市儲備幹部完成四個月培訓並通過考核後，可循完整學習地圖及實務歷練晉升門市區經理。

OKmart也加入人才競逐，將依市場與營運需求，評估招募規模及職缺配置，持續補充門市與營運所需人力。

統一超 職缺 7-Eleven 加薪

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