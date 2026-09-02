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凱基金數位金融創新 跨步

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
凱基金控的數位資產金融創新再往前跨出一大步，昨日宣布，透過凱基證券香港子公司KGI Asia與新一代真實世界資產（RWA）代幣交易所DigiFT合作，由DigiFT於鏈上發行全球首檔連結台股ETF的RWA代幣「kTW50」。凱基金控／提供
凱基金控的數位資產金融創新再往前跨出一大步，昨日宣布，透過凱基證券香港子公司KGI Asia與新一代真實世界資產（RWA）代幣交易所DigiFT合作，由DigiFT於鏈上發行全球首檔連結台股ETF的RWA代幣「kTW50」。凱基金控／提供

凱基金控（2883）的數位資產金融創新再往前跨出一大步，繼今年2月，旗下凱基銀行成功開辦虛擬資產保管試辦業務之後，昨（1）日宣布，透過凱基證券香港子公司KGI Asia與新一代真實世界資產（RWA）代幣交易所DigiFT合作，由DigiFT於鏈上發行全球首檔連結台股ETF的RWA代幣「kTW50」（連結標的為凱基台灣TOP50 ETF）。

此項創舉不但大幅提升台股在數位資產領域的能見度，更凸顯凱基金控在數位資產金融創新已位居業界領先地位。

台股今年衝出48,218新高點，總市值躍升至全球第五大股票市場，以投資台股為主的ETF（不含槓反）扮演關鍵推手。凱基金控認為，台灣正迎來「從科技島到資本島」的結構性轉變，AI紅利將是未來十年的資本追逐焦點，期待「kTW50」代幣能夠扮演台股代幣化金融的前哨尖兵，吸引鏈上Web 3.0投資人的目光，進而帶動更多鏈上資金活水湧入台灣市場。

凱基金控資深副總許維銘表示，台灣作為全球 AI核心樞紐，並在半導體、先進製造及 AI 基礎設施等領域具備世界領先的實力，凱基台灣TOP50 ETF（009816）匯聚了台灣最具影響力的優質企業，提供投資人參與AI革命長期成長機會的獨特管道。凱基金控持續拓展Web 3.0生態系布局，目標成為傳統金融與代幣化金融之間的重要橋梁，也相信資產代幣化有潛力透過提升可及性、效率及透明度，徹底改變全球資本市場的運作方式。許維銘說，很高興與DigiFT 攜手合作，推出「kTW50」代幣，為境外合格投資人提供全新的鏈上投資標的，相信這是塑造未來金融發展的重要一步。

DigiFT創辦人兼首席執行長張之皓則指出，每一個成熟的市場都是由現金、收益與成長三大支柱分層建構，鏈上金融已具備前兩者，而kTW50則補上了第三塊拼圖：提供一條合規且受監管的成長型資產配置，與既有的現金及收益型工具並列，將成為未來鏈上投資組合的發展模式。

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