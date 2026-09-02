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卓揆：四大支柱支持風電發展

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導

沃旭能源昨（1）日宣布920千瓩（MW）大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工，生產綠色電力全數供應台積電（2330）。

行政院長卓榮泰昨日出席完工儀式時表示，沃旭是目前投資台灣第二大外資，他重申政府推動離岸風電的決心，並透過2026年至2039年中長程推動計畫、強化在地產業培植、完善綠色金融投資環境、優化行政效率等四大支柱支撐離岸風電發展。

沃旭在大彰化離岸風場群已完工運維達1.82GW。沃旭在台設立亞太總部十年來，現完成離岸風電建置規模已居國內業界之冠。

沃旭表示，此專案也深化在地夥伴關係，並對台灣綠色金融生態圈作出實質貢獻，包括：583MW大彰化西北離岸風場是由沃旭能源與國泰人壽各持有50%股權；沃旭亦與國泰人壽及其關係企業國泰電業簽署協議，待632MW大彰化西南風場完工併網後，將由國泰取得大彰化西南離岸風場的55%股權。簡言之，在沃旭完成風場中，約有逾1.2GW風場已由國泰人壽集團取得股權。

沃旭能源昨日舉辦大彰化西南第二階段及西北離岸風場完工儀式。卓榮泰、經濟部次長賴建信、國泰人壽總經理林昭廷等皆出席。

林昭廷表示，國泰投資大彰化離岸風場，反映金融產業支持永續發展的使命與責任，也展現本土壽險資金具備參與世界級、大型再生能源基礎設施的專業與實力。

風電 卓揆 沃旭

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