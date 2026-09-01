行銷線上／看懂需求 做好企業服務

一間近300人的遊戲公司，向提供企業茶水間福利服務的團隊詢問：「你們有沒有販賣機？」團隊沒有立刻報價，改問起目前的福利、年底預算和同事反應；聊著聊著，真正的困擾其實是福利預算還留著一筆，同事對零食沒有什麼感覺；窗口也不想再花一整天採買、整理，最後還聽抱怨。這個看似要買一台販賣機的需求，最後被團隊提議改變成零食、飲料與水果的組合安排，既讓窗口能交代，也讓同事有感。

這個案例表現了服務團隊聽見了三種不同的期待，老闆和財務在意預算是否合理；人資或行政窗口在意事情能否準時完成；使用服務的員工在意福利有沒有感覺。簽約的窗口並不是唯一的客戶，若只完成他提出的需求，年底預算或許花掉了，員工的感受卻沒有改變。

採購軟體時也是如此，資訊部門詢問串接難易，主管在意流程能否落地，第一線同仁在意工作會不會變麻煩。

許多公司談服務時，習慣先問要提供什麼，卻少問誰會因為這項服務改變工作、誰會在內部力挺。這幾個問題沒有在一開始談清楚，後面的滿意度都只是表面分數。

文章一開始的企業茶水間福利服務公司，把客戶員工喜歡與不喜歡的品項、配送體驗與窗口回饋，進而改善下一次安排；分數低於標準時，主動打電話了解，不等客戶投訴。數據能顯示異常，卻不能直接說明原因；使用者不喜歡某項服務，可能是品項不對，或許是交付時間碰上忙碌期窗口不再積極回覆，也可能是預算調整，或對服務失去信心。能把數據資訊還原成現場情境，才能真正調整問題。

服務出錯時，這種差異更明顯。企業窗口最怕的，通常不只是貨晚到或產品出問題，而是老闆、同事來問時，自己手上沒有答案。例如，食品安全出現疑慮，服務商應先向供應商取得說明、主動告知客戶，比事後說明「正在處理」更有用。服務團隊替窗口守住的，其實是他在組織裡的信任。

這也改變了業務與客戶成功的交棒，業務讓新客戶理解服務，後續的人則要持續知道要注意客戶什麼狀況、哪些人還沒感受到價值，以及何時該提出新的解法。續約不會是只發生在合約到期前一個月，像是客戶增加員工人數、福利預算改變時，都是重新理解需求的時刻。當然前提是，平常的對話裡已經聽得懂客戶的情境狀況。

企業導入AI與自動化，可以幫忙整理訂單、彙整回饋、提醒異常，讓第一線同仁不用花時間在反覆確認上。但系統即使標示某位窗口許久沒有回覆，也看不出他正忙著處理組織變動，還是已被同事抱怨到不願再談；它也不會替服務團隊決定，哪時該致電關心、提出替代方案，或準備什麼資訊給窗口。這些判斷，仍要靠「人」理解當下的關係與壓力。

回到那通詢問販賣機的電話，窗口真正要的，並不是多一台設備，而是一個解法，不用讓自己反覆採買、也能向同事交代的安排。當員工開始感覺福利被用心對待，這筆預算才真正產生效果。服務商能接住這件事，靠的不是多賣一項產品，而是看懂同一筆預算背後，誰在使用、誰在承擔壓力，以及誰有權決定下一步。