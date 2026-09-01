聽新聞
0:00 / 0:00

行銷線上／看懂需求 做好企業服務

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

一間近300人的遊戲公司，向提供企業茶水間福利服務的團隊詢問：「你們有沒有販賣機？」團隊沒有立刻報價，改問起目前的福利、年底預算和同事反應；聊著聊著，真正的困擾其實是福利預算還留著一筆，同事對零食沒有什麼感覺；窗口也不想再花一整天採買、整理，最後還聽抱怨。這個看似要買一台販賣機的需求，最後被團隊提議改變成零食、飲料與水果的組合安排，既讓窗口能交代，也讓同事有感。

這個案例表現了服務團隊聽見了三種不同的期待，老闆和財務在意預算是否合理；人資或行政窗口在意事情能否準時完成；使用服務的員工在意福利有沒有感覺。簽約的窗口並不是唯一的客戶，若只完成他提出的需求，年底預算或許花掉了，員工的感受卻沒有改變。

採購軟體時也是如此，資訊部門詢問串接難易，主管在意流程能否落地，第一線同仁在意工作會不會變麻煩。

許多公司談服務時，習慣先問要提供什麼，卻少問誰會因為這項服務改變工作、誰會在內部力挺。這幾個問題沒有在一開始談清楚，後面的滿意度都只是表面分數。

文章一開始的企業茶水間福利服務公司，把客戶員工喜歡與不喜歡的品項、配送體驗與窗口回饋，進而改善下一次安排；分數低於標準時，主動打電話了解，不等客戶投訴。數據能顯示異常，卻不能直接說明原因；使用者不喜歡某項服務，可能是品項不對，或許是交付時間碰上忙碌期窗口不再積極回覆，也可能是預算調整，或對服務失去信心。能把數據資訊還原成現場情境，才能真正調整問題。

服務出錯時，這種差異更明顯。企業窗口最怕的，通常不只是貨晚到或產品出問題，而是老闆、同事來問時，自己手上沒有答案。例如，食品安全出現疑慮，服務商應先向供應商取得說明、主動告知客戶，比事後說明「正在處理」更有用。服務團隊替窗口守住的，其實是他在組織裡的信任。

這也改變了業務與客戶成功的交棒，業務讓新客戶理解服務，後續的人則要持續知道要注意客戶什麼狀況、哪些人還沒感受到價值，以及何時該提出新的解法。續約不會是只發生在合約到期前一個月，像是客戶增加員工人數、福利預算改變時，都是重新理解需求的時刻。當然前提是，平常的對話裡已經聽得懂客戶的情境狀況。

企業導入AI與自動化，可以幫忙整理訂單、彙整回饋、提醒異常，讓第一線同仁不用花時間在反覆確認上。但系統即使標示某位窗口許久沒有回覆，也看不出他正忙著處理組織變動，還是已被同事抱怨到不願再談；它也不會替服務團隊決定，哪時該致電關心、提出替代方案，或準備什麼資訊給窗口。這些判斷，仍要靠「人」理解當下的關係與壓力。

回到那通詢問販賣機的電話，窗口真正要的，並不是多一台設備，而是一個解法，不用讓自己反覆採買、也能向同事交代的安排。當員工開始感覺福利被用心對待，這筆預算才真正產生效果。服務商能接住這件事，靠的不是多賣一項產品，而是看懂同一筆預算背後，誰在使用、誰在承擔壓力，以及誰有權決定下一步。

販賣機 同事 團隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

趨勢觀察／AI可提高效率，判斷力不能外包

數位沛方／創業先規劃 從九宮格下手

台積電持續海外擴廠 文組求職也有機會？靠1個英文單字找到科技業職缺

台積電首揭投資歐洲策略 先問需求不坐等市場、主動創造需求

相關新聞

瞄準國產化商機！機械、工具機業百家廠商集結 半導體展大搶單

國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）今（2）日開展，台灣工具機與機械業組大軍搶單。機械公會號召百家會員參展，工具機公會另率九家業者組成「TMBA SMART TEAM」，從精密加工、智慧搬運、檢量測到先進封裝及晶圓製造，是兩大產業前進半導體展最大搶單行動。

房市8月交易量北強南弱 雙北明顯增溫

受傳統民俗月加上中南部豪雨影響，永慶、住商、中信、台灣房屋四大房仲8月旗下仲介店頭成交數據顯示，8月交易量比7月小增6.5%或小減7.5%之間，惟年增3.4~17%，市況呈「北強南弱」；以整體來看，今年國內經濟佳，加上自住需求逐步回籠，下半年房市交易量可望優於上半年。

統一超搶才！釋出5,000職缺 全家、萊爾富也端出快速加薪

四大超商搶才大戰開打，統一超商昨（1）日率先出擊，宣布將釋出逾5,000名門市職缺、上百位儲備幹部及近百名總部後勤人才，優秀儲備幹部年薪有機會突破百萬元。全家、萊爾富也端出快速加薪、升遷及培訓制度迎戰。

一銀打造智能AI鑑價平台

銀行鑑價導入生成式AI。第一銀行打造「智能AI鑑價平台」，結合大語言模型與雲端運算，部分原需數天完成的資料分析可縮短至數分鐘，並盼改善偏遠地區案例不足、鑑價標準不一等問題。

凱基金數位金融創新 跨步

凱基金控的數位資產金融創新再往前跨出一大步，繼今年2月，旗下凱基銀行成功開辦虛擬資產保管試辦業務之後，昨（1）日宣布，透過凱基證券香港子公司KGI Asia與新一代真實世界資產（RWA）代幣交易所DigiFT合作，由DigiFT於鏈上發行全球首檔連結台股ETF的RWA代幣「kTW50」（連結標的為凱基台灣TOP50 ETF）。

8月新車掛牌數達2.9萬輛優於預期 進口車市占率升至52%

關稅疑慮淡化、資金效應發酵，8月台灣新車掛牌數達29,222輛，優於車商原估的2.8萬輛，僅年減0.8%；其中進口車市占率升至52.6%，BMW、賓士掛牌數分別年增25.7%、46.7%，成為民俗月淡季中的最大亮點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。