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宏碁50年 微笑半世紀／樂當微處理機的園丁

經濟日報／ 施振榮（宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）

1976年，我與夥伴創立宏碁。今天看來，像是一群工程師成立了一家電腦公司；但當時我們看到的，是一場可能改變世界的科技革命。微處理機才剛出現，算力遠不如大型電腦，但體積小、成本低、可程式化，我相信它會把運算從少數大型機房帶進企業、家庭，最後走到每個人身邊。

我心裡有一個很強烈的念頭：華人已經錯過第一次工業革命，這次不能再錯過。如果明明看見新時代要來，卻因資源不足、風險太大而什麼都不做，將來回頭看，我會覺得自己成為「歷史的罪人」。所以創業不是因為想當老闆，而是因為有一個使命：台灣要參與這一波微處理機革命。

當時資本只有100萬元，團隊11個人，市場也還沒成熟。但創業真正的資本不只有錢，還有知識、人才、信念，以及看見未來方向的能力。沒有現成的路，就自己開路。

宏碁從一開始也確立兩個方向：建立研發能力與品牌行銷能力。當時我還沒有畫出「微笑曲線」，但問題已經存在：台灣不能永遠只停留在價值鏈中間，要往研發、關鍵技術與市場品牌兩端提升。

很多理念都是「先行後知」——先在實踐中摸索，再把經驗整理成可以傳承的觀念。這是宏碁50年很重要的起點。

宏碁成立後，最特別的挑戰是：技術有了，市場卻還沒有。當時多數工程師沒學過微處理機，一般企業不知道可以怎麼應用，學校教材與設備也不足。

我們不是進入一個成熟市場，而是必須先把市場種出來。於是，我們給自己一個定位：「微處理機的園丁。」

園丁不能坐在樹下等果實，要先整地、播種、澆水、施肥。宏碁早期投入大量教育推廣，成立研習中心，培訓工程師，也出版《園丁的話》，把國際最新的電腦知識送到產業裡。我一直相信，知識分享出去，比藏起來更能把市場做大；產業若沒有人才，單一公司不可能獨自成功。

後來我們推出小教授系列，想把電腦帶到更多人身邊，也投入中文電腦。這些經驗讓我很早體會：技術成功，不等於市場成功。

工程師容易愛上技術，但使用者需要的是完整價值。沒有應用、沒有服務、沒有真正解決問題，再漂亮的技術也不一定有市場。創新不只是發明，創新必須創造價值。

50年後回頭看，我才發現當年種的不只是微處理機市場，而是人才、知識與信心。

園丁最大的工作，不是控制一棵樹怎麼長，而是創造好的環境。企業領導也是一樣：讓人才有機會發揮，犯錯可以學習，不同意見可以被聽見，新想法可以被試驗。園丁相信的不是控制，而是成長。

宏碁 算力

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