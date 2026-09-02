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凱博觀點／越南投資 小心合規地雷

經濟日報／ 黃慧展
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。 凱博／提供
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。 凱博／提供

「公司已經設好了，為什麼還有這麼多事項要補辦？」

台商林先生看好越南經濟發展，決定在越南投資設廠。林先生找當地代辦協助外商投資登記及公司設立後，原以為能順利營運，卻接連面臨考驗：數位簽章、電子發票海關電子報關登記等並未完成，必須重新準備文件補辦；無人提醒稅務申報，差點錯過申報期限。此外，投資活動及投資監督報告、資本金帳戶及投資資金到位，以及越籍與外籍員工的社會保險帳號登記等，都得另行補辦。

林先生這才驚覺：「公司設立完成，絕不等於投資大功告成。」

近年來，越南已成為台商布局東南亞的重要市場，不論製造、貿易或服務業，均有越來越多台灣企業進行投資。但當地稅務、會計、勞工及投資法規變動頻繁。

許多企業往往只關注「能否設立」，卻忽視了成立後的持續性合規義務，包括稅務申報、投資活動及監督報告、員工社會保險，以及會計、發票與憑證管理等。若未按時辦理，可能產生罰款、滯納金，甚至影響企業後續營運。

更棘手的是，越南法令一直在調整。企業必須掌握最新規定，以免遺漏應申報事項。

因此，台商赴越南投資，應在投資初期尋求專業財稅顧問協助，從投資架構、稅務規劃，到公司成立後的會計、稅務及各項法定申報，建立完整的合規管理機制。

凱博聯合會計師事務所協助台商掌握越南投資及經營過程中的財稅與合規問題，提供從投資初期到企業日常營運的專業財稅服務。

投資越南，是企業布局東南亞的重要機會；但在追求市場機會的同時，更不能忽略財稅與法規風險。專業財稅管理，才是企業長期穩健經營的關鍵。

（作者黃慧展為凱博聯合會計師事務所會計師）

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