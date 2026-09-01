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台中日曜天地OUTLET「零碼鞋清倉會」9月4日開搶 萬雙鞋最低2折起

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
對特定腳型與特殊尺寸的消費者來說，別人的零碼，可能正好就是自己的黃金尺碼。記者宋健生／攝影
對特定腳型與特殊尺寸的消費者來說，別人的零碼，可能正好就是自己的黃金尺碼。記者宋健生／攝影

台中日曜天地OUTLET看準消費者追求高CP值的購物需求，將於9月4日至9月29日推出「零碼鞋清倉會」，集結上萬雙知名品牌鞋款限期出清，並祭出最低2折起優惠，打造換季買鞋的新省錢攻略。

消費者購物愈來愈精打細算，面對動輒上千元的品牌鞋款，「買得划算」成為換鞋時的重要考量，對許多人而言，零碼鞋過去容易被視為「尺寸不齊、難挑」，但對特定腳型與特殊尺寸的消費者來說，別人的零碼，可能正好就是自己的黃金尺碼。

日曜天地今年「零碼鞋清倉會」陣容再升級，主打ALDO、TIMBERLAND、UGG、Fitflop、Merrell、VANS等人氣品牌，另外有adidas、PUMA、New Balance、SKECHERS等運動鞋、Clarks休閒鞋、LA NEW皮鞋、媽媽們關注的MOONSTAR童鞋、高人氣的CROCS、Native休閒涼鞋等品牌齊聚。

從運動、休閒、戶外、時尚通勤男女鞋到親子童鞋一次網羅，讓消費者不只可以挖寶，更有機會以遠低於原價的OUTLET清倉價，找到自己的「那雙剛好」的鞋款。

對腳型偏大、偏小，或是特殊尺碼需求的消費者來說，買鞋往往比一般人更困難，熱門尺寸缺貨時，特殊尺寸卻可能正靜靜躺在零碼區等待被發現，因此「零碼」並不代表沒人要，而是少了大眾尺碼商品，這場活動將成為大腳、小腳族尋寶的機會。

另外，今年零碼鞋清倉會不只搶先出清夏季鞋款，更將秋冬鞋款同步納入挖寶行列，讓消費者可以趁著換季前，用OUTLET清倉價提前補貨。

從適合夏季穿搭的CROCS、Teva休閒涼鞋，注重質感舒適的Fitflop，到TIMBERLAND戶外休閒靴款、戶外機能Merrell、CAT，再一路延伸至秋冬必備的UGG等，跨季鞋款同場出清，正好滿足「夏鞋還沒穿完、秋冬鞋先買起來」的精打細算消費需求。

日曜天地表示，萬雙鞋款限期出清，零碼商品更是「賣一雙少一雙」，熱門品牌與特殊尺碼都有可能隨著活動進行快速售罄，因此想挑到最多款式與尺寸，建議把握活動開跑當日搶先進場選購。

為延續活動熱度，活動第二周推出「計步提鞋ATM挑戰賽」一日快閃活動，結合健康生活與步行趨勢，以「步數也能當錢花」為概念，民眾只要於限時內踏步達指定步數，即可免費帶走一雙鞋。活動免費報名，歡迎各路健走好手挑戰，詳細資訊請關注日曜天地OUTLET官方粉絲團。

台中日曜天地OUTLET「零碼鞋清倉會」9月4日開搶，萬雙鞋最低2折起。記者宋健生／攝影
台中日曜天地OUTLET「零碼鞋清倉會」9月4日開搶，萬雙鞋最低2折起。記者宋健生／攝影

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