亞泥聯合子公司亞東預拌、亞利預鑄亮相智慧建築展 徐國安親臨視察

亞泥（1102）1日表示，面對淨零轉型與營建產業智慧化趨勢，亞泥聯合旗下亞東預拌、亞利預鑄，並結合遠傳電信智慧建築技術，共同參與「2026 Build for NextGen國際永續智慧建築暨智慧建材展」，於9月1日至4日在台北世貿一館A區A15攤位展出。

此次遠東集團展區以亞泥低碳材料為起點，串聯亞東預拌低碳混凝土、亞利預鑄工業化營造，再結合遠傳智慧建築營運方案，展現遠東集團跨產業整合能力，從建材、製造、營造到建築營運，提出低碳與智慧的整合方案。

開展首日，遠東集團創新長徐國安出席參觀展區，了解各事業體在低碳建材、智慧製造及智慧科技等領域的應用成果，肯定各公司以創新技術回應建築產業未來需求，展現跨產業整合的創新能量。徐國安表示，「創新就是遠東精神」，面對產業與環境快速變化，集團持續整合各事業體的專業與技術，將創新轉化為實際應用，為建築產業的永續與未來發展注入新動能。

亞泥首次參與智慧建築展，以「從材料到營運」為核心，串聯旗下事業體的低碳材料、智慧製造與工程應用。亞泥持續投入製程減碳及低碳產品開發，推出「卜特蘭石灰石水泥」、「墁砌水泥」等產品，並完成所有產品類型碳足跡查證，同時通過SBTi 1.5°C減碳目標審查及CDP氣候變遷與供應商議合評比最高「A」級肯定。

運用低碳水泥材料，亞東預拌研發「LoopCon岡固低碳混凝土」，減碳幅度達30%至70%，並透過數位履歷提升品質與減碳透明度；亞利預鑄則以預鑄工法推動工廠製造、現場組裝，提升工程效率，將低碳材料延伸至營造應用。進一步結合遠傳電信AI、AIoT、數位雙生及能源管理等技術，從材料、製造、營造一路延伸至建築營運，提升能源效率與營運效能，打造兼具未來性與永續性的智慧建築解方。

亞泥表示，此次參展不只是展示各事業體的產品與技術，更是透過遠東集團跨產業整合，讓不同事業體的專業彼此銜接。從一塊水泥、一方混凝土，到預鑄構件與建築工程，再延伸至智慧營運，將綠色建材、智慧製造及智慧科技融入建築全生命周期，從源頭降低碳排、提升工程效率，並透過智慧科技優化建築營運，為未來建築提出兼具低碳、智慧與效率的整合方案。