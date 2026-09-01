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台北晶華「亞洲燒烤節」火熱登場 栢麗廳、泰市場周末限定烤肉大餐

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北晶華酒店將於9月4日至28日推出「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」，集結位大直英迪格酒店四樓的「泰市場」兩大人氣自助餐廳推燒烤盛宴。晶華／提供
台北晶華酒店將於9月4日至28日推出「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」，集結位大直英迪格酒店四樓的「泰市場」兩大人氣自助餐廳推燒烤盛宴。晶華／提供

迎接中秋團圓佳節，台北晶華酒店將於9月4日至28日推出「中秋大烤宴—亞洲燒烤節」，集結位於飯店一樓的「栢麗廳」與大直英迪格酒店四樓的「泰市場」兩大人氣自助餐廳，以炭烤、鐵板、爐烤等多元手法，端出橫跨台灣、日本、韓國及泰國的燒烤盛宴。

中秋主打烤物將於每周末餐期完整登場，餐飲全面加量不加價；平日則精選部分限定菜色輪番供應。栢麗廳更同步提供麒麟、台啤等生啤酒無限暢飲，邀請賓客大口吃肉、暢快舉杯。活動期間，兩間餐廳於平日共同推出「晶華會」APP會員優惠，兩人同行現折500元、四人同行現折1,000元，讓賓客以更超值的方式歡享中秋美饌。

每年皆以澎湃烤肉大餐陪伴消費者歡度中秋的栢麗廳人氣自助餐廳，今年以「亞洲燒烤」為主軸設計多款新菜，集結台灣風味的「香烤午仔魚」、「BBQ烤雞」、「串烤白帶魚捲」及「椒鹽虱目魚甜不辣」；來自日本的「鹽烤松葉蟹腳」與「日本和牛漢堡排」；韓風十足的「直火炭烤美國LA牛小排」和「辣醬豬五花」，以及滿溢泰式酸辣滋味的「炭烤泰國蝦」與「香烤魷魚」。

餐台上另有栢麗廳招牌「爐烤美國肋眼牛排」及「BBQ豬肋排」，海陸烤物香氣四溢，讓賓客一站盡享豐盛異國滋味。

此次活動更與農業部漁業署合作，將櫻花蝦、白帶魚及虱目魚等台灣水產融入自助餐檯，透過「櫻花蝦青木瓜沙拉」、「串烤白帶魚捲」與「虱目魚天婦羅」等料理，展現在地漁產的鮮美滋味。其中白帶魚捲以串烤手法逼出魚肉油脂與鮮香，虱目魚製成外酥內嫩的天婦羅，櫻花蝦則為爽脆青木瓜沙拉增添鮮味與香氣，讓中秋烤宴在異國風味之外，也吃得到台灣海味。

以繽紛泰式料理和各式海鮮著稱的泰市場海鮮自助餐廳，則將南洋風情注入熱鬧烤宴，網羅「沙嗲雞肉串」、「香茅羊排」、「泰式烤雞腿」、「辣醬烤貽貝」及「燒烤豬頸肉」等香氣十足的亞洲燒烤，現切台並供應美國牛小排、泰國蝦與湄南青檸香腸。賓客還可自由搭配石臼辣醬、香菜酸辣醬、鮮搗青檸酸甜醬及椒麻紅蔥頭等豐富佐料，或以荷葉夾餅包入椰子蝦鬆、蒜酥與新鮮香草，親手組合專屬風味，讓每一口都充滿酸、辣、香、鮮的南洋層次。

台北晶華「亞洲燒烤節」火熱登場栢麗廳推周末限定烤肉大餐，澎湃加菜不加價。晶華／提供
台北晶華「亞洲燒烤節」火熱登場栢麗廳推周末限定烤肉大餐，澎湃加菜不加價。晶華／提供

晶華 烤肉 台北

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