房市景氣差 土銀董事長：連地方政府賣地都縮手

對於央行對銀行的不動產金檢，土銀董事長何英明觀察，最近因為房市景氣不佳，央行對銀行不動產放款的金檢也較放緩，至於房市不佳，部分原因也和股市有關，被問及資金何時會回到房市？何英明則認為，現在股市很好，所以錢都到股市，「股市降下來房市資金就會回來。」他也觀察，建商不買土地，也和地方政府標地「縮手」有關。

何英明也觀察，最近建商的確較少買土地，除了景氣因素，地方政府標地縮手也有關係。他分析，地方政府過去標售很多重劃土地，但很多縣市政府現在發現賣不到好價格，脫標率又低，貿然出手價格更不易拉上來，因此倘若不急著處理，財政平衡度還好，就不會急著賣地。

何英明對今年土銀的獲利展望也指出，今年稅前獲利應會超過200億，較去年增加。

何英明也指出，銀行的逾放和失業率關係很大，多年前失業率在5%、6%時，逾放曾來到最高水位，而現在失業率3%以下，土銀的逾放也是歷來最低的水準，房貸逾放只有0.05%，比平均逾放還低。至於青安2.0的寬限期結束之後，還本是否出現異常？對此何英明指出，青安2.0的寬限期最長有5年，因此，借款戶的還本能力檢視，時間還未到，他也坦言，其實大部分行庫認為最好的寬限期並非5年，而是3年。