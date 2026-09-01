房市冷爆！ 台北、桃園8月買氣逼近歷史谷底

房市冷颼颼，六都地政局公布8月買賣移轉數據，六都合計1.57萬棟，較7月大減23%，較去年同期亦減少5%，寫下自2017年以來同期新低。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，六都交易量全面熄火，明顯反映出央行信用管制措施效果卓越，9月央行理監事會議在即，如政府未有進一步鬆綁空間，僅依靠排富又排老的「青安3.0」，仍難以逆轉房市寒流現況，2026年整體買賣移轉棟數也將面臨26萬棟保衛戰。

觀察六都8月交易量，台北市8月月減25%，為2003年以來同期次低；新北市月減25%、創2011年以來同期新低。

桃園市月減24%、台中市月減12%、台南市月減30%、年減16%，亦為2011年以來次低；高雄市則為2,647棟，月減25%，但較去年同期增加2%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，六都8月買氣同步下滑，除由於信用管制措施、限貸令打垮房市買氣，亦有部分天數有民俗月等因素，令不少人購屋時程遞延，加上8月適逢連日大雨，更影響購屋人看屋意願，致使部分區域表現相對弱勢。

細看六都地政局數據，台北市8月買賣移轉棟數為2003年以來同期次低，僅勝過去年8月同期其中，大安區、文山區及內湖區皆是2003年以來8月同期最低。

賴志昶指出，大安區雖為蛋黃區具房價保值性，惟區域多屬高總價產品，在房貸環境緊縮之下，交易門檻更高，買氣更難具有突出表現；文山、內湖多屬成熟住宅區，雖有大量中古屋供給，惟買方普遍預期價格仍有議價空間，此時若屋主未心態調整，則成交時間自然被拉長。

這波蛋黃買氣熄火，也出現在其他縣市，根據統計，桃園市8月交易包括中壢、楊梅、龍潭及平鎮等行政區皆寫2011年有統計以來同期最低。

賴志昶表示，桃園過去受惠房價相對雙北親民與重劃區題材，長期為六都買氣熱區，但近年區域新案房價快速攀升，過往「用價格換空間」的優勢逐漸減弱，加上受限貸令等衝擊，交易量出現大幅減弱。

高雄市也是這波重劃區重挫的重災區，依據地政局數據，楠梓、左營、前鎮、岡山等北高雄區域，8月買賣移轉棟數皆創2011年以來8月同期最低紀錄。

賴志昶分析，北高雄過去交易量明顯受到新案交屋潮影響，快速墊高區域移轉數字，但一般市場買氣並未全面回溫，甚至由於過去產業題材過熱，房價高居不下，更容易排擠掉在地與首購買盤，當打房措施一來，投資置產族群散去，就讓這些市場「見光死」而買氣回落。