旺宏減碳成效超標 去年溫室氣體排放量年減近二成

記憶體大廠旺宏（2337）近日發布《2025年度永續報告書》，持續深化低碳製造、資源循環及人才培育。旺宏表示，公司在2025年，溫室氣體排放量較前一年減少19.8%，相較基線情境（BAU）減少32%，超越原訂減量20%的目標，展現推動綠色製造的具體成果。

旺宏指出，2025年投入約7.8億元用於環境安全衛生，2018年至2025年累計節電約6,033.5萬度，並再次獲天下雜誌「企業減碳溫度計」認可，減碳成效符合全球升溫控制在攝氏1.5度以內的目標。

資源循環方面，旺宏去年用水回收量達38.34億公升，全公司平均用水回收率為88.47%；其中，8吋晶圓廠製程用水回收率達89.14%，12吋晶圓廠也達88.15%，晶圓二廠及晶圓五廠並取得用水回收率查證聲明書。

旺宏2025年廢棄物回收及再利用量達10,877公噸，回收及再利用率達98.22%；揮發性有機物（VOCs）平均去除率為96.84%。相關成果獲新竹市國家環境教育獎第一名、環境部空氣品質淨化區優良認養單位服務模範獎，並持續獲選為綠色採購績優單位。

技術創新仍是旺宏強化長期競爭力的重要支柱。截至2025年底，旺宏當年度取得391件專利，歷年於各國獲准專利累計達9,911件，技術論文也持續入選IEDM、VLSI及ISSCC等國際半導體學術會議。

旺宏長期深耕NOR Flash、NAND Flash、ROM及eMMC等非揮發性記憶體產品，去年獲EE Awards Asia五周年成就獎肯定；車用領域方面，旺宏車用快閃記憶體製造取得ISO 26262道路車輛功能安全流程及產品符合證書，旗下所有晶圓製造廠、測試廠及管理中心均通過IATF 16949認證；各廠址責任商業聯盟（RBA VAP）驗證也都取得滿分200分的白金級評等。

人才發展部分，旺宏持續投資員工健康與職場福祉，2025年投入約1,330萬元，用於專業運動指導人員及相關軟硬體維護，全廠區均取得健康職場認證。

例外，旺宏教育基金會迄今已培育逾4.7萬名年輕科技人才，累計頒發獎學金超過2億元；去年員工參與公益活動達3,690人次，持續將企業永續成果延伸至人才培育及社會參與。