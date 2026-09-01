華固又獵地！砸11.5億元買塭仔圳千坪土地、最快2028年開發

華固（2548）建設又獵地，斥資11.5億元買入塭仔圳土地。華固1日公告，向8名自然人購入新北市新莊區環漢段土地，基地面積約1,089坪，交易總金額為11.5億元，換算每坪單價約105.6萬元。華固表示，該案位於新莊塭仔圳重劃區、建國一路上，鄰近輔仁大學，預計明年底配地，最快2028年開發。

華固總經理洪嘉昇指出，此次購入土地位於輔仁大學南側，步行約5分鐘可抵達新莊Costco，周邊亦有河濱公園，且基地面臨學校用地，生活機能與環境條件都相當不錯。不過，由於土地目前仍在重劃階段，預計明年底完成配地，後續還要視新北市政府土地重劃進度而定，最快2028年才能正式開發。

洪嘉昇表示， 該案初步規劃興建約24至25樓住宅大樓，總銷金額估計約50億元，不過實際產品規劃與推出時間仍須視後續土地重劃及相關程序進度而定。

針對未來購地計畫，華固表示，未來購地策略仍聚焦雙北市、台中等地區，目前只要看到條件好的土地仍會積極購買，持續充實土地庫存。

另外，華固今年購入的「台北市信義區松德路200巷土地」，預計明年下半年推案。

在手上建案銷售方面，華固為品牌建商，不受房市影響，依然展現強韌的銷售表現，目前新店「華固譽誠」僅剩個位數戶，北士科「華固芙心」則剩下2戶。

完工交屋上，華固表示，今年完工個案三案，包括住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元，其中「華固時代置地」目前已經有大型客戶接洽中。

展望房市，華固認為，目前雙北房市表現相對穩定，其他區域則呈現個案表現，市場並非全面性復甦，仍須視個案條件與區域需求而定。