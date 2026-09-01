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建築園冶獎歷經32年 從高雄走向全台灣 9月7日頒獎
全台建築界指標性盛事的「建築園冶獎」邁入第32年，今年迎來重要里程碑，隨著台北市、基隆市正式納入評選範圍，園冶獎評選版圖進一步擴展，從1995年發源於高雄、深耕南台灣，一路走向全台灣，展現民間推動建築品質、城市美學與永續環境的成果。
「2026 年建築園冶獎頒獎典禮」預定9月7日下午2時，在高雄流行音樂中心登場。來自全台各地的優質建築、景觀及環境營造團隊將齊聚高雄，大會並將邀請地方首長及產官學界貴賓共同見證年度建築成果。
今年以「低碳韌境．雋永創新」為年度主題，除延續專業評審實地評選制度，更睽違多年重啟「消費者評選機制」，讓建築評選從專業領域進一步走向公共參與，正式邁入專業評選結合全民參與的全新階段。
主辦單位高雄建築經營協會指出，建築園冶獎32年來始終堅持兩項重要精神，「不收取報名費」以及「進入決選的作品，評審必須親臨現場判讀」。不收報名費，是希望真正值得被看見的作品，不因團隊規模與參選資源而失去機會；實地評選，則是相信真正的建築價值，不能只從照片與簡報判斷，成為園冶獎長年累積公信力的重要基礎。
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