建築園冶獎歷經32年 從高雄走向全台灣 9月7日頒獎

對於央行對銀行的不動產金檢，土銀董事長何英明觀察，最近因為房市景氣不佳，央行對銀行不動產放款的金檢也較放緩，至於房市不佳，部分原因也和股市有關，被問及資金何時會回到房市？何英明則認為，現在股市很好，所以錢都到股市，「股市降下來房市資金就會回來。」他也觀察，建商不買土地，也和地方政府標地「縮手」有關。

2026-09-01 18:52