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Bolt在台灣與計程車隊合作 「博特小黃」服務正式上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

歐洲行動叫車平台Bolt迎接登台一周年，持續深化在地市場布局。去年9月正式進入台灣市場以來，依據乘客與駕駛的實際需求拓展服務選擇、優化平台體驗。Bolt 1日宣布「博特小黃」服務正式上線，豐富平台叫車選擇，提供更便利、多元的日常移動體驗。

Bolt於台北、新北、基隆及桃園提供叫車服務，過去一年，陸續推出寵物博特、揪團博特、舒適博特與高級博特等不同的服務選擇，回應日常通勤、聚會、家庭出遊及攜帶寵物等多元移動情境，也持續透過產品功能與在地合作，讓數位叫車服務更貼近台灣消費者的日常生活。

Bolt進一步擴大在台服務布局，正式推出「博特小黃」服務，與博特車隊、Hi Taxi 及奇異果車隊合作，進一步串聯在地計程車服務資源。隨著「博特小黃」的服務加入，Bolt的服務選擇更加多元，乘客能依照不同情境選擇合適的乘車方式。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，「持續思考如何讓平台服務更貼近日常生活，並為乘客提供更多元的移動選擇。博特小黃是Bolt在台發展下一階段的重要一步，希望將台灣消費者熟悉的黃色計程車與便利的數位叫車體驗進一步結合，讓更多乘客能依照不同需求選擇適合自己的移動方式」。

Bolt自台灣推出服務以來，陸續導入多項安全功能，涵蓋行程前、中、後不同階段，包括駕駛身分與文件驗證、行程代碼、即時位置分享、信任聯絡人、緊急求助、行程錄音，以及近期上線的「危險駕駛行為回報」功能，為乘客與駕駛夥伴提供更完整的安全支援。

Bolt

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