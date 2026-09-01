淡季、工作天數少 8月六都買氣再降溫、買賣移轉棟數年減6%

隨房市步入傳統淡季，8月六都建物買賣移轉棟數1.57萬棟，比7月減少23%，也較去年同期減少6%，主要受房市步入淡季再加上8月工作天數也較7月少9%，再加上青安2.0與3.0在政策銜接期，導致8月的移轉棟數出現衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7月台股從4.7萬點到一度跌破4萬點，難免對市場信心略有影響，再加上7月也是進入房市傳統淡季，8月工作天數也比7月減少，地政機關可辦理過戶天數較少，許多因素影響下導致8月的六都移轉棟數出現衰退。

統計顯示，六都8月的建物買賣移轉棟數1.57萬棟，數據表現清淡，較7月減少幅度達23%，同時較去年同期也減少6%，主要都會區包括台北市、新北市、桃園市、台南市與高雄市，都較7月減少逾2成。

台北市8月1,752棟，月減26%但年增3%，新北市3,619棟月減25%、年減4%，桃園市3,126棟月減25%且年減5%；台中市3,260棟月減12%且年減13%，台南市1,319棟月減30%且年減16%，高雄市2,647棟月減26%但年增3%。

曾敬德表示，展望未來房市表現，雖然央行政策未進一步鬆綁，但股市表現穩健，經濟成長表現亮眼，青安3.0政策也銜接上路，惟現在市場自用當道，預料第4季交易量有機會較第3季增溫，同時優於去年同期表現，但在市場仍處於自用當道與一手買氣偏向平淡的氛圍下，房市還是維持築底緩步復甦格局。