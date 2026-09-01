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和泰集團攜手Toyota Mobility Foundation 實踐「Mobility for All」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
兩輛TOYOTA TOWN ACE VAN將投入竹田鄉及枋寮地區，提供長者接送、社區關懷及物資運送等服務。和泰集團／提供
兩輛TOYOTA TOWN ACE VAN將投入竹田鄉及枋寮地區，提供長者接送、社區關懷及物資運送等服務。和泰集團／提供

和泰集團於9月1日攜手Toyota Mobility Foundation （下稱TMF，豐田移動基金會），於屏東縣竹田鄉竹田老人文康中心舉辦「樂活行動車捐贈儀式」，共同捐贈兩輛TOYOTA TOWN ACE VAN予屏東縣政府，分別投入竹田鄉及枋寮地區，提供長者接送、社區關懷及物資運送等多元服務，提升偏鄉第一線服務量能，讓高齡友善移動真正走進在地生活。

今年4月，和泰集團與TMF正式展開合作，共同推動「Mobility for All」計畫，整合TMF的國際移動經驗與和泰集團深耕台灣的在地資源，聚焦高齡者移動便利及孩童交通安全教育。此次兩輛「樂活行動車」正式投入服務，是雙方合作從計畫啟動邁向地方實踐的重要里程碑，也象徵「Mobility for All」的理念進一步轉化為具體行動，回應偏鄉高齡者的實際移動需求。

兩輛樂活行動車深入竹田、枋寮 提升偏鄉高齡移動與照顧服務

本次捐贈儀式由屏東周春米縣長、TMF石川貴規秘書長、和泰純青基金會張琛惠執行長，以及和泰汽車翁銘倫本部長共同出席，見證「樂活行動車」正式啟動服務。儀式後亦安排竹田鄉實地參訪，實際呈現車輛投入長者接送與社區關懷的服務情境，深入了解偏鄉高齡者的移動需求及車輛未來的運用方式。

隨著台灣邁入超高齡社會，高齡者的移動需求日益受到重視。屏東縣幅員遼闊，部分地區公共運輸資源相對有限，長者在就醫及參與社區活動時，經常需要仰賴家人或社區服務單位協助，也可能因交通不便而降低外出及社會參與的意願。

此次捐贈的兩輛「樂活行動車」將分別投入竹田鄉及枋寮地區，依據兩地的實際需求提供服務。其中，車輛除可協助長者往返社區據點，參與健康促進及社交活動，也能支援社區關懷與物資運送，讓服務主動走進社區，將關懷與陪伴更即時地送達有需要的長者身邊。

考量當地部分社區道路及巷弄較為狹窄，TOYOTA TOWN ACE VAN具備靈活的車身尺碼及多元空間運用機能，適合穿梭社區及鄉間道路，並可依不同服務情境調整載運空間。兩輛車正式啟用後，將進一步擴大服務範圍，讓更多有需要的長者能獲得便利、即時的移動與照顧服務。

線上線下服務串聯 建構高齡友善移動網絡

「Mobility for All」計畫以「科技隨行」及「守護童行」為雙軌策略，分別回應高齡者移動與孩童交通安全需求。在高齡友善移動方面，除了透過「樂活行動車」擴大偏鄉實體服務量能，和泰集團關係企業和泰聯網透過旗下yoxi平台，規劃開發全方位樂齡移動系統，從高齡者實際使用情境出發，降低數位叫車服務的操作門檻。

全方位樂齡移動系統包含「Say to Go語音叫車」、「Snap to Go影像叫車」及「Connect to Go社區互助平台」三項功能。其中，「Snap to Go影像叫車」及「Connect to Go社區互助平台」已分別於今年4及8月陸續上線，「Say to Go語音叫車」則預計於今年底上線，透過更直覺、便利的叫車方式，並串聯長者、社工、志工、駕駛及在地服務團體，讓移動資源更有效地提供給有需要的高齡者。

從數位工具的優化，到「樂活行動車」正式投入地方服務，和泰集團與TMF期望透過線上與線下服務相互串聯，逐步建構更符合高齡者需求的移動支持，讓科技及車輛都能成為協助長者自在出門、維持生活自主與社會參與的助力。

深化在地合作 實踐Mobility for All願景

和泰集團響應日本豐田「Producing Happiness for All」理念，以「量產幸福」為願景，持續將汽車本業及移動服務資源轉化為具體公益行動；TMF自2014年成立以來，也致力於消除各類移動障礙，打造人人皆能自由移動的社會。

未來，和泰集團與TMF將持續攜手地方政府及第一線服務夥伴，透過實際運作經驗與在地回饋，優化高齡友善移動服務，讓國際移動經驗與在地公益緊密結合，為高齡者打造更便利、安心的移動環境，讓每一趟移動都成為連結關懷、創造幸福的起點。

透過溝社區活動中心實地參訪，了解「樂活行動車」如何結合社區需求，提供長者接送與關懷服務。和泰集團／提供
透過溝社區活動中心實地參訪，了解「樂活行動車」如何結合社區需求，提供長者接送與關懷服務。和泰集團／提供

屏東縣長周春米致贈感謝狀，感謝和泰集團與TMF攜手支持屏東高齡友善移動服務。和泰集團／提供
屏東縣長周春米致贈感謝狀，感謝和泰集團與TMF攜手支持屏東高齡友善移動服務。和泰集團／提供

和泰集團攜手TMF捐贈兩台「樂活行動車」，投入屏東高齡友善移動服務。（左至右：TMF石川貴規秘書長、屏東縣周春米縣長、和泰純青基金會張琛惠執行長、和泰汽車管理本部翁銘倫本部長）。和泰集團／提供
和泰集團攜手TMF捐贈兩台「樂活行動車」，投入屏東高齡友善移動服務。（左至右：TMF石川貴規秘書長、屏東縣周春米縣長、和泰純青基金會張琛惠執行長、和泰汽車管理本部翁銘倫本部長）。和泰集團／提供

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