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中油：9月液化石油氣價格不調整 維持亞鄰最低價

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中油今日宣布，2日凌晨零時起，9月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油說明，中東油氣供應不確定性仍高，油氣進口成本高檔震盪。考量台灣中油今年截至8月底為止，液化石油氣產品累計吸收金額預估逾105億元，且售價仍低於成本，故115年9月份液化石油氣價格不調整，其他未調足部分持續由台灣中油吸收，並仍維持亞鄰最低價。

中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討；有關各項液化石油氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網產品價格及資訊公告之液化石油氣參考牌價表。

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