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「老宅延壽計畫」開放受理 專業服務團9月中進駐竹縣府協助申請

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
因應高齡化與住宅老化，新竹縣配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，今起受理3個月，老公寓、透天住宅均可申請修繕補助。圖／縣府提供
因應高齡化與住宅老化，新竹縣配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，今起受理3個月，老公寓、透天住宅均可申請修繕補助。圖／縣府提供

因應高齡化與住宅老化，新竹縣配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，今起受理3個月，老公寓、透天住宅均可申請修繕補助，各項工程最高補助實際費用65%，並設有個別補助上限。為降低申請門檻，專業服務團預計9月中進駐縣府聯合服務中心，協助民眾申請。

新竹縣政府產業發展處表示，本計畫補助對象主要鎖定屋齡30年以上、領有使用執照或合法房屋證明4至6層樓公寓，以及6層樓以下透天住宅。為精準區分居住形態的修繕需求，本計畫針對4至6層樓老公寓的「共用部分」，特別開放樓梯間修繕、公共管線更新、老舊招牌違規物或違建拆除，以及增設或改善室外增設電梯等專屬申請項目。

此外，無論是公寓或是透天住宅，則均可申請外牆整修、屋頂防水隔熱、外掛式空調及其管線安全改善等修繕，亦可於室外共用項目達標後，視需求加選室內居家的防滑改善、扶手設置與高低差消除等高齡友善優化項目。

產發處特別說明，本次補助並非採先申請先補助方式辦理，民眾在受理期間內皆可從容準備資料。為了兼顧公平性，若屆時審查合格的總經費超過預算額度，將依中央擬定優先順序原則進行評定排序，倘若排序相同且超額，未來也將透過具第三方認證抽籤系統公開抽籤決定。

產發處表示，專業團隊進駐後將提供專線、線上平台及申請諮詢，協助民眾了解政策與申請流程；針對有集體申請或社區自主維管需求的公寓大廈，也將主動辦理宣導並免費輔導，從技術、行政兩端降低申請門檻。

本計畫自9月1日起正式開辦，歡迎有需求的鄉親踴躍申請，於3個月的受理期間內，至內政部國土管理署都市更新入口網的「老宅延壽專區」掌握相關規定並提早備妥書件，共同攜手為老舊家園注入全新機能。

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