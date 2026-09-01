「房子好不好，靠事實說話」信義房屋陳冠佑獲金仲獎肯定

信義房屋陳冠佑從高雄北上從事房仲業17年，深信「房子好不好，不是靠感覺，而是靠數據與事實」，以誠實透明贏得客戶信賴，日前獲得「北市傑出不動產經紀人員」與「第25屆傑出金仲獎楷模」雙料肯定。

陳冠佑始終堅持透明揭露屋況與市場資訊。他認為，唯有能被驗證的資訊才值得向客戶推薦，因此無論是房屋優缺點、市場行情或交易風險，都會誠實告知客戶，讓買賣雙方在充分理解資訊的前提下做出決定。

多年來，陳冠佑與客戶建立的不只是交易關係，更是長久情誼。他分享，一位民國100年成交的客戶，當年是為女兒購置婚房，14年後女兒因家庭需求再度換屋，仍第一時間找上他協助；還有一位當年北上租屋時的房東，失聯多年後準備出售房產，也主動聯繫他處理交易。這些跨越十餘年的信任關係，正是他最珍惜的成就。

在房屋交易過程中，買方是否願意加價、屋主是否願意調整售價，往往是最困難的環節。陳冠佑表示，許多客戶其實不是缺乏資訊，而是需要專業人士給予建議與信心，因此他總是站在客戶角度分析利弊，協助做出最適合的決策。

陳冠佑加入信義房屋前曾在銀行業服務6年，當時因工作關係，經常接觸信義房屋代書團隊，對於信義房屋重視誠信與客戶權益留下深刻印象。他回憶，金融業的升遷與成長需要時間累積資歷，而房仲工作則能透過努力與學習加速成長歷程，因此決定轉換跑道，於民國98年加入信義房屋。

初到台北時，陳冠佑被分發至長春吉林商圈，一切從零開始。他坦言，北部民眾生活步調快、防備心較重，與南部的人際互動方式大不相同。為了快速融入商圈，他選擇走進街區、主動認識居民，透過一次次與客戶交流，逐漸找到適合自己的服務方式，憑藉外向開朗的個性與銀行業累積的溝通能力，入職不久便獲得新秀獎肯定。

入職9年後，陳冠佑於107年到110年擔任店長。他認為，店長最大的責任不是管理，而是協助同仁成功。每位夥伴個性不同、成長速度不同，因此帶領團隊時更需要因材施教，他曾為了協助一位即將面臨考核的新進同仁，利用休假時間主動聯繫客戶，最終在月底最後一天順利成交，幫助新人成功轉正。

陳冠佑表示，十多年來，他對每名客戶、每個案件都保持熱情，也持續學習建築結構、漏水判斷、裝修與家具等相關知識，希望能替客戶解決更多問題。他認為，房仲工作最大的魅力就在於每天都能接觸不同的人與故事，幫助客戶解決人生的重要課題，而這份成就感也成為他持續前進的動力。