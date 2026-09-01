晟德跨足氫能 轉投資公司優沐科技獲首批國際訂單

公主遊輪（Princess Cruises）宣布自8月31日起停止台灣分公司網站、社群平台及當地銷售業務，引發退出台灣市場、旅行社恐受衝擊的討論。不過，雄獅、鳳凰、五福及可樂旅遊均表示，公主遊輪疫情後早已未恢復台灣母港航線，國內旅行社目前銷售主要以Fly-Cruise（飛航郵輪）為主，仍可透過總部、海外服務窗口或其他管道訂位，既有訂單也照常出團，現階段對旅行社產品銷售及營收實質影響有限。

2026-09-01 14:03