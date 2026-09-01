聽新聞
0:00 / 0:00
晟德跨足氫能 轉投資公司優沐科技獲首批國際訂單
晟德（4123）今日表示，旗下氫能轉投資企業優沐科技，近日完成首批海外訂單交付。
晟德指出，該公司與挪威UAC集團於中國嘉興合資成立優沐科技，落實「挪威技術基因＋中國製造效率」優勢，積極搶攻全球氫能產業商機。UAC長期深耕玻璃纖維高壓氫氣瓶研發，玻璃纖維材質具備輕量化、耐高壓、安全係數高等優勢，相較傳統鋼瓶擁有更佳載氫效率與防爆性能，適合氫氣儲存與長距離運輸場景。
晟德表示，此次海外訂單是澳洲氫能領域領航企業 Hiringa Sundown訂購的5套MEG集裝箱系統，為專案最高年產 4,500 噸綠色氨的規模化生產，提供關鍵氫能物流儲運保障。
優沐科技總經理曾智明表示，當前全球氫能產業於儲運環節普遍面臨高成本、交付周期長等產業痛點，公司核心競爭力建立在玻璃纖維纏繞工藝技術突破、以及嚴格的品質管控，持續拓展國際市場版圖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。