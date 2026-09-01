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CAVIRA首月交車就衝進前10！ 鴻華先進產能滿載、全力拚交車
鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）旗下CAVIRA交車首月就傳出好成績！根據8月台灣新車掛牌數據，CAVIRA單月交車548台，一舉衝上全台新車銷售第10名，上市第一個月就擠進前十大，市場反應相當熱絡。
值得注意的是，另一款BRIA 8月僅交車95台。據了解，主要並非市場需求降溫，而是受到農曆七月休假及產能排配影響，各車款交車數量會隨產能配置有所調整。
隨著CAVIRA訂單陸續進入交付，加上海外車款同步推進，後續將持續彈性調整產能，在CAVIRA、BRIA以及三菱紐澳車款之間進行排配，全力滿足國內外訂單與交車需求。
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