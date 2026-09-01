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房市寒氣吹進就業端 逾半企業減員「隱性減工」浮現

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
2026住宅產業鏈景氣調查顯示，73.1%受訪企業認為營運景氣惡化，更有55.8%企業正式員工人數較2024年9月減少。包括用無薪假，遇缺不補或減少招募、縮減工班工作天數等方式調整，房市「隱性減工」現象逐漸浮現。聯合報系資料照
2026住宅產業鏈景氣調查顯示，73.1%受訪企業認為營運景氣惡化，更有55.8%企業正式員工人數較2024年9月減少。包括用無薪假，遇缺不補或減少招募、縮減工班工作天數等方式調整，房市「隱性減工」現象逐漸浮現。聯合報系資料照

房市交易量持續低迷，寒氣已從買賣市場一路吹進住宅產業鏈就業端。「住展雜誌」今（1）日公布「2026住宅產業鏈景氣調查」，結果顯示，73.1%受訪企業認為營運景氣惡化，逾七成業務量、接案量或新案件數減少，更有55.8%企業正式員工人數較2024年9月減少。值得注意的是，企業未必直接採取無薪假，而是透過遇缺不補、減少招募、彈性放假及縮減工班工作天數等方式調整，房市「隱性減工」現象逐漸浮現。

本次調查委託崑山科技大學房地產開發與管理系、義守大學管理學院管理碩士在職專班執行，今年8月共取得900份有效樣本，涵蓋建築開發、營造工程、房產銷售、建材設備及工程服務等領域。

調查顯示，與央行2024年9月推出第七波選擇性信用管制時相比，74.3%企業目前業務量、接案量或新案件數減少，其中41.2%更大減50%以上；實際工程、案件數量或工作量減少的企業也達64.5%，其中31.2%降幅超過五成。

房市量縮也進一步傳導至上下游。54.8%企業表示外包、承攬或工班需求減少，52.2%原物料、設備或建材採購量下降，顯示從前端接案、施工，到工班與材料採購均同步降溫。

就業端受到的衝擊更加值得注意。調查發現，55.8%企業正式員工人數已較兩年前減少，其中「遇缺不補」比例達41.7%，是最普遍的人力調整方式；29.3%減少招募新人，26.8%主動縮減正式人力。

此外，有32.2%企業曾鼓勵員工休假或採彈性放假，19.8%減少臨時工、外包或工班工作天數，16.9%採輪休或縮短工時。相較之下，真正採取政府統計所稱「減班休息」的企業僅12.3%，無薪假或減薪者也只有8.6%。

研究團隊指出，這意味房市景氣轉弱造成的就業壓力，可能先反映在工時、接案機會、外包需求與所得，而非立即反映在失業人數上，若僅觀察減班休息統計，恐怕低估住宅產業實際承受的就業壓力。

後市也仍不樂觀。若目前市場狀況延續，44.4%企業預計下半年持續遇缺不補，29.8%減少招募，25.4%可能縮減正式人力，預計增加正式員工者僅8.9%。

其中建築開發業踩煞車最為明顯。若市場低迷延續至年底，60.6%建築開發業者預計延後新投資或新計畫，56.5%將減少推案、接案或工程量，反映房市量縮不只影響成交，更開始牽動未來推案與投資動能。

研究團隊表示，住宅產業鏈高度依賴中小企業、外包與工班，本次受訪企業中50人以下業者占近七成。未來觀察房市景氣，除了房價與交易量，也應同步關注接單、工時、工班需求及企業聘僱變化，才能看見房市降溫真正對實體產業造成的衝擊。

房市 景氣

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